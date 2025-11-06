Броят на столетниците в Италия достигна нов рекорд

Подробно търсене

Михаил Евлогиев
Илюстративна снимка. Източник: Dave Zajac/Record-Journal via AP
Рим,  
06.11.2025 17:51
 (БТА)
Броят на хората в Италия, които са на 100 или повече години, достигна нов рекорд, предава информационна агенция АПА.

На 1 януари 2025 г. в Италия са живели 23 548 столетници - с над 2000 повече от предходната година (21 211), според данни, публикувани в четвъртък от Националния статистически институт на страната ИСТАТ (Istat). Почти 83 процента от тях са жени. В сравнение с 1 януари 2009 г., когато е имало 10 158 столетници, броят им сега се е увеличил повече от два пъти.

В началото на 2025 г. в Италия са живели 724 души на възраст 105 или повече години, което е увеличение с 654 души в сравнение с предходната година. Броят на суперстолетниците - т.е. хората на възраст 110 или повече години, е бил 19, което е с двама по-малко от предходната година. И тук е очевидно по-голямото дълголетие на жените: само един от суперстолетниците е мъж.

Между 2009 и 2025 г. 222 души в Италия са достигнали възраст над 110 години, като само 17 от тях са мъже (осем процента). Към октомври 2025 г. най-възрастният жив италианец е мъж от южния италиански регион Базиликата, който сега е на над 111 години. Най-възрастната жива италианка живее в региона Кампания и ще отпразнува 115-ия си рожден ден след няколко дни.

Новите данни от Италия подчертават обаче и мащаба на демографската криза в европейската страна, където все по-застаряващото население води до бързо нарастващи разходи за здравеопазване. В същото време населението в трудоспособна възраст, което поддържа системата за социално осигуряване, намалява, допълва още АПА.

/ВБ/

