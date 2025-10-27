Още четири двойки от Търговище ще получат средства от общинския бюджет за изследвания и инвитро процедури, информират от пресцентъра на общинската администрация. Те са одобрени за финансиране по Правилника за подпомагане на лица и двойки с репродуктивни проблеми в Търговище след третия за годината прием на документи.

Одобрените кандидати ще получат до 3500 лв., с които могат да си покрият част от разходите за изследвания и инвитро процедури. Отпускането на средствата трябва да бъде гласувано и на заседанието на Общинския съвет през ноември.

От 2025 г. броят на сесиите за кандидатстване бе увеличен от две на три – през март, юни и септември. След кандидатстването през март седем двойки с репродуктивни проблеми от Търговище бяха одобрени за финансиране, а след сесията през юни – четири двойки.

По данни на Община Търговище чрез местния фонд "Инвитро" през 2024 г. са подпомогнати 19 кандидати. През цялата 2023 г. помощ са получили осем двойки, а през 2022 г. – девет.

Община Търговище осигурява финансова подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми от 2013 г. насам без прекъсване.