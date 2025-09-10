ЛИНА: Либерийският министър на финансите отрече твърденията, че има президентски амбиции

Министърът на финансите и планирането на развитието на Либерия Аугустин Нгафуан отхвърли твърденията, че се готви да участва на президентските избори през 2029 г., отбелязвайки, че мисли единствено как ползите от развитието да достигнат до народа и държавата, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

„Отдал съм се на това да изпълня амбициите на народа“, заяви Нгафуан, като отхвърли твърденията, че възнамерява да се кандидатира на следващите президентски избори.

Говорейки в ефира на местно радио, министърът заяви, че няма намерение да се кандидатира, посочвайки, че в момента се е фокусирал върху изпълнението на дневния ред на развитието и не мисли какво ще прави в личен план през следващите години.

Той допълни, че е фокусиран върху това, което страната ще постигне под ръководството на правителството на президента Джоузеф Боакай и че онези, които твърдят, че планира да се кандидатира, се страхуват от работата му.

Главният архитект на либерийската икономика заяви, че в момента народът не мисли за избори, а наблюдава какво прави правителството за него. Същевременно той увери, че работи с останалите министри, за да се изпълни програмата на президента в полза на всички либерийци.

Според него, когато правителството строи пътища, увеличава доставките на електричество и вода, подобрява образованието и здравеопазването за страната, това пряко влияе положително на народа и го прави победител.

„Когато прокарваме електричеството, народът печели. Когато прокарваме канализация, народът печели“, отбеляза финансовият министър.

