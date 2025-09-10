Основната цел на закона за атракционните услуги е длъжностните лица да бъдат подвеждани под отговорност, каза Гроздан Караджов

Първата и основна цел, която постига този закон (Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност бел. ред) е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако заради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в новините на Нова телевизия.

По думите на Караджов досега, ако предоставяте атракции, ако сте управител, ако работите, вие не извършвате така наречената правно регламентирана дейност, която е източник на повишена опасност. А само такава дейност попада под ударите на Наказателния кодекс, допълни той.

Глобите, които предлагаме, са солени, предлагаме и принудителна административна мярка, когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен, то да бъде прекратен този атракцион веднага, обясни още вицепремиерът.

Той каза още, че в Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) са написали текста на закона за една седмица и са отворени за всички критики, „да се поучим, да се поправим, да се допълним“.

За движението на АТВ-тата Гроздан Караджов беше категоричен, че те не са атракции, а моторни превозни средства и така са регулирани от Закона за движение по пътищата, при това много тежко.

Текстът на Законопроекта за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, беше публикуван за обществено обсъждане вчера.

До дни ще е готова и наредба, която се прави заедно с Морска администрация, в която се казва, че лицата под 18 години не могат да карат джетове, и че лица без капитански права не могат да карат джетове, защото е достатъчно мощна машина, каза още Гроздан Караджов.