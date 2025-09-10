Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене промени в НК за социалните услуги за възрастни хора

Комисията по труда и социалната политика прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), внесен от Министерския съвет. "За" гласуваха 14 от членовете на комисията, нямаше "против", двама се въздържаха.

Членовете на комисията се обединиха около необходимостта законопроектът за изменение и допълнение на НК в частта за социалните услуги за възрастни хора да се преработи между първо и второ четене.

БТА припомня, че след като през юни правосъдният министър Георги Георгиев съобщи за 75 души, държани в ужасяващи условия в незаконни домове за възрастни хора в село Ягода, област Стара Загора, органите на реда започнаха проверки в домовете, предоставящи социални услуги. Организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз да стане престъпление, предложи кабинетът през юли.

През последните два месеца и половина след като бяха предприети съвместните действия на всички отговорни държавни институции има наплив на кандидати за лицензиране на доставчици на социални услуги, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на заседанието на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Целта на нормативния акт е до голяма степен да осигурим превенция на подобни практики. На първо място цели да превантира, ограничи и да спре в зародиш опитите да се злоупотребява със здравословното състояние на по-възрастните наши съграждани. Ние сме се стремяли с предложените норми да минимизираме или да пресечем още в зародиш възможността някой да се облагодетелства или да развива такава престъпна дейност, и по този начин да вреди на възрастните и болни хора, които са в безпомощно състояние, посочи Александър Стефанов – експерт от Министерството на правосъдието.

Ще подкрепим на първо четене проектопромените в НК, но трябва да се поработи върху текстовете, каза председателят на социалната комисия и депутат от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Необходими са ясни дефиниции за нарушаване на стандартите за качеството при предоставяне на социални услуги, коментира Цветан Предов от "Има такъв народ".

Текстовете на проекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК) във връзка с предоставянето на социални услуги имат по-скоро превантивна роля, отколкото наказания, посочи по време на заседанието д-р Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

Нашата парламентарна група ще подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, той е в правилната посока, каза народният представител от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Венко Сабрутев.

По думите му проблемите са от години и „замитани по килима“. Крайно време е да се направи необходимото тези проблеми да бъдат решени, каза той.

От друга страна няма как да скрием, че текстовете не са идеални. Но смятам, че между първо и второ четене бихме могли да ги оправим, по-скоро да редактираме този законопроект, отколкото да го отхвърлим и да търсим отначало решение, посочи още Сабрутев.