Илиян Цвейн
Германският канцлер Фридрих Мерц допусна по-бавно разширяване на възобновяемите енергийни източници в Германия
Германският канцлер Фридрих Мерц допусна по-бавно разширяване на възобновяемите енергийни източници в Германия
Канцлерът Фридрих Мерц по време на заседание на германския кабинет, 10.09.2025 г., Снимка: AP/Markus Schreiber
Берлин,  
10.09.2025 20:14
Германският канцлер Фридрих Мерц допусна днес, че правителството на Германия може да забави темпа на разширяване на възобновяемите енергийни източници, за да ограничи разходите и да гарантира сигурността на електроенергийните доставки, предаде ДПА.

В изказване пред конференция в Берлин на представителите на работническите съвети на големите енергийни компании, Мерц спомена за предстоящото публикуване на доклад за енергийния преход от министъра на икономиката и енергетиката Катерина Райхе идната седмица.

"Моето предположение е, че можем да направим малко по-малко по отношение на разширяването (на възобновяемите енергийни източници – бел. ред.). И това, разбира се, ще доведе до значителни промени в разходите", каза Мерц.

"Искаме да поставим въпроса за сигурността на (енергийните) доставки в контекста на разширяването на електропреносната мрежа, разширяването на възобновяемите енергийни източници, цифровизацията и увеличаването на производството на водород", отбеляза германският канцлер.

Министър Райхе вече подчерта, че търси промяна в курса на енергийната политика на Германия, като поставя по-силен акцент върху разходите и сигурността на доставките.

Нейният предшественик, Роберт Хабек от Партията на зелените, насърчаваше разширяването на възобновяемата енергия, предимно чрез инвестиции в нови вятърни и слънчеви мощности. Рязкото увеличаване на малките соларни инсталации обаче увеличи натиска върху електропреносната мрежа на страната, което наложи скъпи интервенции, за да се избегнат претоварвания.

Екологични организации вече обвиняват Райхе, че иска да забави разширяването на вятърната и слънчева електроенергия в Германия.

Мерц заяви още, че целта на правителството остава осигуряването на надеждно, достъпно и чисто енергоснабдяване, като основен приоритет е ефективността на разходите.

Той потвърди ангажимента на Германия за климатична неутралност до 2045 г., но подчерта необходимостта от защита на индустриалната база на страната.

По-рано Райхе изтъкна, че Германия планира строителството на нови газови електроцентрали, които ще бъдат резервни мощности. Проектите ще получат държавно субсидиране за милиарди евро, като първите търгове се очаква да бъдат обявени до края на годината.

