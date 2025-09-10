Общинските съветници в Ловеч възложиха на кмета да им предостави информация във връзка с проблеми с водоснабдяването

Общинските съветници в Ловеч дебатираха по проблемите с водоснабдяването в общината и излязоха с конкретни решения в рамките на днешното си извънредно заседание.

Общинският съвет със свое решение възложи на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч и да докладва на сесия на Общинския съвет за резултатите от проверката.

Решено бе още кметът да изиска от Вик – Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода и евентуално наличие на незаконно присъединени абонати и да докладва на заседание на общинските съветници.

Кметът трябва също да изготви доклад, съдържащ информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч през периода от 13.11.2023 г. до 10.09. 2025 г. като възложител, какъв е финансовият ресурс, вложен в проектиране и подмяна на водопроводната мрежа с посочване на периоди, когато е извършено възлагането.

С друго решение Общинският съвет възлага на кмета да изготви програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа в търсене на допълнителните водоизточници на територията на града и селата, както и за извършване на почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи до тях водопроводи в изпълнение на решение на Министерски съвет. Срокът е до заседанието на съвета през октомври.

Друга приета точка е да се направи актуализиране на капиталовата програма 2025 г. с приоритизиране на обекти с подмяна на вътрешната водопроводна мрежа.

Днешното заседание бе инициирано и свикано от председателя на Общинския съвет Кирил Гумнеров. Той посочи, че на работна среща със заинтересованите институции е станало ясно, че за една година в общината са станали 200 аварии, като на места стоманените водопроводни тръби са с дебелина 3 мм. „Държавата е трябвало отдавна да бъде готова с проектите и завършените процедури по избор на изпълнител за подмяна на магистралния водопровод, тъй като 2019 г. е изтекъл експлоатационният му период. До пет години не се знае доколко този водопровод ще може да изпълнява функциите си и да доставя вода до Ловеч“, заяви Гумнеров.

„Това, което е направено от 2000 г. насам във взаимодействие с няколко кмета на общината и ВиК дружеството, е подмяна на около 70 процента от водоснабдителната система на града и това е причината все още да не сме на режим“, заяви областният управител на Ловеч Дора Стоянова преди дебата по точката в Общинския съвет. По думите ѝ държавата не е бездействала през годините, а са предприети редица мерки. Тя изнесе подробна информация за действията на държавата и ВиК дружествата в Ловеч и Плевен в тази посока през последните 25 години.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза, че е смущаващо, че от 2019 г. досега все още няма инвестиционно проучване и подробен устройствен план за започване на строеж на водопровод. „Надявам се, че сега действията в лицето на Министерски съвет и регионалното министерство това ще се задвижи и в рамките на 2026 г. ще имаме такова проучване и изготвен подробен устройствен план, въз основа на който ще бъде избран изпълнител и ще стартират ремонтни дейности. Ловеч зависи над 90 процента от магистралния водопровод“, заяви Петков и добави, че са изготвени проекти за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в някои села и се чака финансиране, като проектирането продължава и за града.

Кметът на Владиня Пламен Стоянов посочи, че ежедневно в селото има по две-три аварии на водопреносната мрежа, което коства голям ресурс за отстраняването им, както и огромни загуби на вода. Той поиска да се финансира подмяната на съществуващия водопровод, който е строен през началото на 60-те години.

На днешното заседание Общинският съвет гласува и изключения от минималния брой ученици в паралелки в три училища.