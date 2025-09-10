Дария Великова постигна победа на сингъл на турнир по тенис в Сърбия, Спасова достигна четвъртфиналите на двойки в Гърция

Българката Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Великова, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от квалификациите, победи участващата с "уайлд кард" София Гапанкова (Беларус) с 6:2, 6:3.

Следващата й съперничка ще бъде румънската квалификантка Патриция Гойна.

Други две българки отпаднаха на старта. Преминалата през пресявките Алекса Каратанчева отстъпи пред номер 3 Драгиня Вукович (Сърбия) с 4:6, 3:6, а Юлия Стаматова загуби от седмата поставена Агустина Хлъпач (Аржентина) с 6:7(8), 4:6.

Междувременно, Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишната Спасова и Джулиана Бестети (Италия) надделяха над Валерия Артьомева (Русия) и София Нагорная (Израел) с 6:2, 6:3.

За място на полуфиналите двете ще срещнат водачките в схемата Мариана Аргирокастрити (Гърция) и Ивета Дапкуте (Литва).

В края на август Спасова достигна до четвъртфиналите на двойки на друг турнир в Гърция.