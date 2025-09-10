Ще подкрепим законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, каза Венко Сабрутев от ПП-ДБ

Нашата парламентарна група ще подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, той е в правилната посока, каза народният представител от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Венко Сабрутев по време на заседанието на Комисията за труда и социалната политика, където бе представен законопроектът за изменение и допълнение на НК в частта за предоставяне на социални услуги за възрастни хора.

По думите му проблемите са от години и „замитани по килима“. Крайно време е да се направи необходимото тези проблеми да бъдат решени, каза той.

От друга страна няма как да скрием, че текстовете не са идеални. Но смятам, че между първо и второ четене бихме могли да ги оправим, по-скоро да редактираме този законопроект, отколкото да го отхвърлим и да търсим отначало решение, посочи още Сабрутев.