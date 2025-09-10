Подробно търсене

ПТИ: Новият вицепрезидент на Индия заяви, че избирането му е победа за националистическата идеология

Николай Велев
Президентският дворец в Делхи. Снимка: АП/Карма Бхутия
Делхи ,  
10.09.2025 23:45
 (БТА)

Новият вицепрезидент на Индия Чандрапурам Понусами Радхакришнан чиято кандидатура бе издигната от управляващия Национален демократичен алианс (НДА), определи победата си на вчерашния парламентарен вот за втората по важност конституционна длъжност в страната, като „победа за националистическата идеология“, предаде новинарска агенция ПТИ.

Радхакришнан получи 452 гласа, докато кандидатът на опозицията Бучиредди Судершан Реди бе подкрепен от 300 депутати.

Вотът се произведе, след като на 21 юли предишният вицепрезидент и председател на долната камара на парламента Джагдип Дханхар изненадващо подаде оставка. Дханхар заяви, че е взел това решение по медицински причини.

„Опозицията заяви, че изборите са идеологическа борба и от резултатите от вота става ясно, че победител е националистичната идеология“, заяви днес Радхакришнан . „Това е победа за всеки индиец; всички ние трябва да работим заедно“, продължи новият вицепрезидент.

Радхакришнан увери, че ще даде всичко от себе си за развитието на Индия. „Всяка длъжност е важна и всяка длъжност има свои ограничения. Трябва да разберем, че трябва да работим в рамките на тази структура“, заключи Радхакришнан.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

 

/СГ/

