Подробно търсене

ПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас на изборите за нов вицепрезидент

Николай Велев
ПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас на изборите за нов вицепрезидент
ПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас на изборите за нов вицепрезидент
Индийският премиер Нарендра Моди гласува за нов вицепрезидент в сградата на праламента в Делхи, 9 септември 2025 г. Снимка: АП/Маниш Сваруп
Делхи,  
09.09.2025 13:41
 (БТА)

Вотът за нов вицепрезидент на Индия започна тази сутрин, като премиерът Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас в съревнованието между кандидата на управляващия Национален демократичен алианс (НДА) Чандрапурам Понусами Радхакришнан и общия кандидат на опозицията Бучиредди Судершан Реди, предаде новинарска агенция ПТИ.

Моди гласува в избирателната секция, разположена в сградата на парламента.

"Гласувах на изборите за вицепрезидент", написа Моди в социалната мрежа "Екс", преди да се отправи на посещение в засегнатите от наводненията щати Химачал Прадеш и Пенджаб.

Радхакришнан има ясно изразена преднина на вота. Членовете на двете камари на парламента могат да упражнят правото си на глас между 10 и 17 ч. местно време. Вотът е таен. Преброяването на гласовете ще започне в 18:00 ч., а резултатите ще бъдат обявени късно вечерта. 

"Ние не просто сме сигурни, ние сме напълно уверени в победата си", заяви пред репортери министърът на туризма Гаджендра Сингх Шехават.

"Опитвам се само да събудя съвестта на хората. Това е борба за Конституцията... Благодаря на хората за любовта, която получих, и за реакцията на гражданското общество", заяви опозиционният кандидат Реди.

Избирателната колегия за изборите за вицепрезидент се състои от общо 788 членове - 245 от Раджа Сабха (горната камара на парламента) и 543 от Лок Сабха (долната камара). Настоящата численост на избирателната колегия възлиза 781 души, тъй като шест места в Раджа Сабха и едно в Лок Сабха са свободни. Така мажоритарната квота е 391 гласа. НДА разполага с 425 депутати, докато опозиционният лагер има 324.

Предишният вицепрезидент и председател на долната камара на парламента Джагдип Дханхар изненадващо подаде оставка на 21 юли. Дханхар заяви, че е взел това решение по медицински причини.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/ВС/

Свързани новини

22.07.2025 13:07

ПТИ: Индийският вицепрезидент и председател на долната камара на парламента подаде оставка; решението му шокира лидери на опозицията

Лидери на опозицията в Индия днес изразиха шок от внезапно обявеното решение на вицепрезидента на страната и председател на долната камара на парламента Джагдийп Дханкхар да подаде оставка, предаде новинарска агенция ПТИ.
29.05.2025 01:30

ПТИ: Нелегалните мигранти са предизвикателство за оцеляването и националното единство на Индия, заяви индийският вицепрезидент

Индийският вицепрезидент Джагдип Дханхар заяви, че нелегалните мигранти, които наброяват 20 млн. души, са направили уязвими националната сигурност и суверенитета на Индия, предаде новинарска агенция ПТИ.
02.11.2023 14:18

ПТИ: Индийският вицепрезидент заяви, че жените стоят в основата на икономическото развитие на страната

Жените са гръбнакът на парламента и на икономическото развитие на страната, каза индийският вицепрезидент Джагдип Дханхар. Той се аргументира, че присъствието на жени в законодателните органи ще помогне на управлението в разработването на политики, които ще доведат до решаването на по-важни въпроси, предаде индийската национална новинарска агенция Прес Тръст ъв Индия (ПТИ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:08 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация