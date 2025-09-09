ПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас на изборите за нов вицепрезидент

site.btaПТИ: Индийският премиер Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас на изборите за нов вицепрезидент
Вотът за нов вицепрезидент на Индия започна тази сутрин, като премиерът Нарендра Моди пръв упражни правото си на глас в съревнованието между кандидата на управляващия Национален демократичен алианс (НДА) Чандрапурам Понусами Радхакришнан и общия кандидат на опозицията Бучиредди Судершан Реди, предаде новинарска агенция ПТИ.
Моди гласува в избирателната секция, разположена в сградата на парламента.
"Гласувах на изборите за вицепрезидент", написа Моди в социалната мрежа "Екс", преди да се отправи на посещение в засегнатите от наводненията щати Химачал Прадеш и Пенджаб.
Радхакришнан има ясно изразена преднина на вота. Членовете на двете камари на парламента могат да упражнят правото си на глас между 10 и 17 ч. местно време. Вотът е таен. Преброяването на гласовете ще започне в 18:00 ч., а резултатите ще бъдат обявени късно вечерта.
"Ние не просто сме сигурни, ние сме напълно уверени в победата си", заяви пред репортери министърът на туризма Гаджендра Сингх Шехават.
"Опитвам се само да събудя съвестта на хората. Това е борба за Конституцията... Благодаря на хората за любовта, която получих, и за реакцията на гражданското общество", заяви опозиционният кандидат Реди.
Избирателната колегия за изборите за вицепрезидент се състои от общо 788 членове - 245 от Раджа Сабха (горната камара на парламента) и 543 от Лок Сабха (долната камара). Настоящата численост на избирателната колегия възлиза 781 души, тъй като шест места в Раджа Сабха и едно в Лок Сабха са свободни. Така мажоритарната квота е 391 гласа. НДА разполага с 425 депутати, докато опозиционният лагер има 324.
Предишният вицепрезидент и председател на долната камара на парламента Джагдип Дханхар изненадващо подаде оставка на 21 юли. Дханхар заяви, че е взел това решение по медицински причини.
