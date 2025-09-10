Подробно търсене

Пожарът на територията на Сакар е локализиран, съобщиха от Областна администрация в Хасково

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
БТА, Сакар планина (10 септември 2025) Близо 13 000 декара е вече засегнатата от пожара в Сакар планина площ. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Свиленград,  
10.09.2025 19:49
 (БТА)

Пожарът, който горя близо 48 часа на територията на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур, е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

На място остават да дежурят екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с шест специализирани коли.

Огънят, който тръгна в понеделник следобед, засегна обща площ от близо 13 000 декара горски фонд, пасища, лозя и ниви. На терен бяха 13 екипа огнеборци, включиха се и доброволци, и служители на горските стопанства. Заради силно пресечения терен, се наложи гасаческите действия да се осъществяват предимно на ръка. Заради трудната ситуация беше обявено и частично бедствено положение  за района на община Свиленград.

Към 20:51 на 10.09.2025 Новините от днес

