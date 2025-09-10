Лияна Панделиева представи книгата си „Англия, както я обикнах“ в Панагюрище

Книгата „Англия, както я обикнах“ на писателката и журналистка Лияна Панделиева бе представена в Общинската библиотека „Стоян Дринов“ в Панагюрище.

Панделиева разказа пред присъстващите за изданието, което отвежда читателите на пътешествие из над 60 места в Англия, като съчетава исторически разкази, любопитни факти и лични преживявания. Авторката представя истории за средновековни борби и за възхода на обикновени хора, достигнали до управлението на Англия, чиито съдби намират отражение и днес.

В книгата са включени и разкази за жени, които полагат основите на предприемачеството, както и за кралска политика, разрешила пиратството като държавна стратегия.

„Книгата се превърна неусетно във феминистка. Бих казала, че всяка жена, която вярва в силата си и в правото да изгради живот, какъвто намира за ценен, може да го постигне. Тя винаги може да бъде в компанията на мъже, които управляват така, че да ѝ помогнат да го направи“, сподели Панделиева.

Изданието е първото у нас, което чрез QR кодове осигурява достъп до над 1200 фотографии, подредени по глави и допълнени с кратки текстове.

Събитието привлече представители на местната власт, културната общност и граждани. Кметът на Панагюрище Желязко Гагов използва случая, за да подари нов лаптоп на библиотеката за нуждите на нейните посетители и гости.