Генералният директор на БТА Кирил Вълчев подари на библиотеки към университети в Япония броеве на списание ЛИК

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев подари на библиотеки към университети в Япония броеве на списание „Литература, изкуство, култура“ (ЛИК). Броевете на списанието на БТА ще достигнат до Япония със съдействието на проф. Иво Владимиров, който преподава български и старобългарски език в Осакския, Киотския и Университета за чужди езици в град Кобе. Трите висши учебни заведения вече ще имат в библиотеките си броя на списание ЛИК на японски език, а студентите на Владимиров ще имат възможността да учат от броевете на списанието от началото на годината на български език.

Проф. Владимиров дойде в БТА с молба от три големи японски университета да получат за библиотеките си броеве на списание ЛИК на японски език от месец април тази година, посветени на България и световните изложения, каза Кирил Вълчев. Той обясни, че голяма част от този брой на списанието е посветена на участието на България на Световното изложение в Осака през 1970 г., като в него е включено също и участието ни през тази година на ЕКСПО 2025 в Осака.

Освен тях професорът получи броеве на списание ЛИК от началото на тази година на български език за неговите студенти, които използват списанието, за да учат български език, каза още Кирил Вълчев и подчерта, че в някои от броевете Япония има сериозно място.

Генералният директор даде примери с някои от броевете: в този от март, посветен на културното наследство на България, което пътува на изложби по света, има новини за български съкровища, представени в Япония; в този от февруари, посветен на 90-годишнината на Българското национално радио (БНР), има голям материал от архивите на БТА, посветен на участието на Детския радио хор с концерти в Япония; броят от юни е посветен на 90-тата годишнина от рождението на Кристо и Жан Клод, които са „опаковали“ и в Япония. Вълчев посочи още, че два от броевете, които БТА подарява, са особено ценни за опознаването на България – този за ЮНЕСКО от юли, както и от август за 130 години организиран туризъм.

Иво Владимиров каза пред БТА, че преподава български език на около 30 души, а старобългарски също на около 30 души. „Дори имаше шега, че всъщност в Япония може би има повече студенти, които учат старобългарски език, отколкото в България. Не знам дали е вярно, но в действителност броят студенти впечатлява“, коментира той.

Владимиров подчерта, че студентите му са много умни и ученолюбиви и всичко, което е постигнал в Япония досега, се дължи именно на студентите и техните инициативи. Той разказа, че вече са организирали два много успешни конкурса по речево майсторство по български език в Осакския университет. Организирали са също курс по балканистика, какъвто до тогава не е имало. За създаването му е предложил да привлече български преподаватели, като направи онлайн курс, а от университета са приели идеята му. Така Иво Владимиров сега е координатор, а специалисти от Българската академия на науките (БАН) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ всяка седмица провеждат лекции на английски. „Първата година курсът по балканистика беше от 160 студенти, втората бяха 130, а сега са 150 души. Това е един от най-посещаваните курсове в Осакския университет“, заяви Владимиров.

Денят на България (18 май) тази година отбелязахме на българския павилион на ЕКСПО 2025 в Осака, припомни за международното изложение той. Студентите ми направиха прекрасни представления на български език пред президента Румен Радев и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Тогава беше представен на английски и японски броят на ЛИК за България и световните изложения. Студентите много харесаха списанието. В днешната епоха, в която повечето от комуникацията е онлайн, бях впечатлен колко харесват списанието, как откликват дори на естетиката му и на това какво пише в него. Всички получиха своя брой, питаха ме за шрифтовете, за съдържанието, каза също проф. Владимиров. По думите му негов принцип като преподавател е, че студентите дават идеи, а той ги реализира. „Радвам се, че мога да откликна и че в тези библиотеки, където има изключително стари книги, ще се добави и историята на България – списанието ЛИК“, заяви той.

Иво Владимиров обяви, че тази година на 29 ноември предстои много интересно събитие – театралният фестивал в Осакския университет, който е с 80-годишна история. Той поясни, че принципът на фестивала е да се представят пиеси на различни езици, като те са само езиците със специалност. Студентите му много са искали да направят пиеса на български език, а след негово запитване са получили и официално съгласие за това. „За първи път от 80 години език без специалност ще се представи с пиеса“, заяви проф. Владимиров и поясни, че студентите му ще представят „Ние врабчетата“ на Йордан Радичков.

На 30 ноември решихме да организираме Фестивал за български хора и ръченици, където мои студенти ще танцуват, каза още Иво Владимиров. Той допълни, че всяка година негови студенти се обучават в България да танцуват народни танци, като това лято са били на курсове в София, Велико Търново и Пловдив.

БТА припомня, че с богата музикална и културна програма страната ни отбеляза Деня на България в рамките на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. Заместник-министърът на външните работи на Япония Хисаюки Фуджии отправи поздрав на български език и приветства посетителите, напомняйки за традиционно добрите отношения между двете страни. На Деня на България в българския павилион на ЕКСПО 2025 беше представен и априлският брой на списанието ЛИК, посветено на България и световните изложения, което излезе на български, английски и японски език. Представянето беше пред студенти, изучаващи български език в японски университети, водено от генералния директор на БТА Кирил Вълчев.