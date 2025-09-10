Лукаш Фабиански се завърна в Уест Хем с договор за една година

Полският вратар Лукаш Фабиански се завърна в английския футболен клуб Уест Хем Юнайтед с договор за една година, след като напусна "чуковете" като свободен агент през лятото, съобщава агенция Ройтерс.

Фабиански има 216 мача за Уест Хем в рамките на седем години в Лондон. "Чуковете" решиха да го върнат в отбора, след като останаха само с Мадс Хермансен и Алфонс Ареола на вратата.

"Освен че той вече е бил тук и преди, основният фактор да го върнем се крие в това, че Лукаш е топ вратар и отличен професионалист. Той е перфектният избор за дупката, която искахме да запълним. Поведението и характерът му могат да бъдат пример за всички, особено за младите", заяви мениджърът Греъм Потър, цитиран от Ройтерс.

"Лукаш обича Уест Хем и иска да помага по всякакъв начин. Радваме се, че той е отново при нас", каза още той.