Мануел Нойер няма намерение да се завръща в националния отбор на Германия

Вратарят Мануел Нойер няма намерение да се завръща в националния отбор по футбол, въпреки че неговият агент загатна за обратното в интервю във вторник. Стражът на Байерн Мюнхен е категоричен, че е напълно фокусиран върху играта си на клубно ниво.

"Първо, никой не ме е питал. Концентрацията ми е изцяло върху Байерн Мюнхен, където има достатъчно за постигане. Не мисля за националния отбор в момента", заяви Нойер, цитиран от агенция ДПА.

Само преди часове неговият агент Томас Крот заяви в интервю за "Франкфуртер Рундшау", че Нойер не би отхвърлил повиквателна от националния селекционер Юлиан Нагелсман. Той добави, че Нойер е в най-добрата си форма и ако отборът има проблем на вратарския пост, може да намери решение в него.

Наскоро бившите национали Лотар Матеус и Томас Мюлер подкрепиха Нойер за потенциалното му завръщане в националния отбор. В сряда същото мнение изрази и почетният президент на Байерн Ули Хьонес.

"На Световното първенство трябва да играят само най-добрите футболисти, с които разполага една страна. В Германия Ману е най-добрият. Той трябва да играе, ако е в добро здраве", каза Хьонес.