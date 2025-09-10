Подробно търсене

Концерт и изложба с благотворителна цел бяха организирани в къща музей „Алеко Константинов“ в Свищов

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Концерт и изложба с благотворителна цел бяха организирани в къща музей „Алеко Константинов“ в Свищов
Концерт и изложба с благотворителна цел бяха организирани в къща музей „Алеко Константинов“ в Свищов
Концерт и изложба с благотворителна цел на художника Гергана Попова и деца от Детска градина „Чиполино“ се състоя тази вечер в къща музей „Алеко Константинов“ в Свищов. Снимка: Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Свищов,  
10.09.2025 21:10
 (БТА)

Концерт и изложба с благотворителна цел на художника Гергана Попова и деца от Детска градина (ДГ) "Чиполино" в Свищов се състояха тази вечер в къща музей „Алеко Константинов“ в крайдунавския град.

Картините, включени в изложбата, са създадени както от Гергана Попова, така и от децата от група "Слънчице" на ДГ „Чиполино“. Основни персонажи в рисунките са планетата Земя и пеперудите, но всички те носят едно общо послание – да пазим природата, да се радваме на нейната красота и да обичаме света около нас, каза директорът на Дирекция „Култура и културно наследство“ д-р Росен Маринов.

„Намираме се в къщата музей „Алеко Константинов“, в която е живяла майката на Алеко. Тя е една от дарителките и една от жените, които са учредители на социалното движение „Съгласие“ и аз приветствам усилията за тази инициатива“, каза кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев.

В рамките на събитието децата представиха песни и танци. Музикалното дуо Гергана Попова и Юрген Ротенщайнер изпълниха песни с джаз и рок звучене.

В края на вечерта бяха събрани средства от продажбата на картините в размер на 1700 лева, които бяха връчени на директора на ДГ „Чиполино“ Боряна Цонова, за да се използват за сценичните дейносит на децата.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация