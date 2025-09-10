Концерт и изложба с благотворителна цел бяха организирани в къща музей „Алеко Константинов“ в Свищов

Концерт и изложба с благотворителна цел на художника Гергана Попова и деца от Детска градина (ДГ) "Чиполино" в Свищов се състояха тази вечер в къща музей „Алеко Константинов“ в крайдунавския град.

Картините, включени в изложбата, са създадени както от Гергана Попова, така и от децата от група "Слънчице" на ДГ „Чиполино“. Основни персонажи в рисунките са планетата Земя и пеперудите, но всички те носят едно общо послание – да пазим природата, да се радваме на нейната красота и да обичаме света около нас, каза директорът на Дирекция „Култура и културно наследство“ д-р Росен Маринов.

„Намираме се в къщата музей „Алеко Константинов“, в която е живяла майката на Алеко. Тя е една от дарителките и една от жените, които са учредители на социалното движение „Съгласие“ и аз приветствам усилията за тази инициатива“, каза кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев.

В рамките на събитието децата представиха песни и танци. Музикалното дуо Гергана Попова и Юрген Ротенщайнер изпълниха песни с джаз и рок звучене.

В края на вечерта бяха събрани средства от продажбата на картините в размер на 1700 лева, които бяха връчени на директора на ДГ „Чиполино“ Боряна Цонова, за да се използват за сценичните дейносит на децата.