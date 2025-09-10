Това е една моя мечта, каза визуалният артист Филип Бояджиев по повод откриването на изложбата си, наречена Pusta Ve4nost - Blank Eternity, което се състоя в концептуално пространство "Дом" в София.

Това е една моя мечта от доста години – да направя нещо, което е действително радикално, и щом човек влезе, да не остане безразличен, каза авторът. Надявам се да съм го постигнал, добави той.

Възможността да говорим за сериозни теми чрез хумора за мен е нещо много интересно и ми дава поле да минавам малко по-напред, допълни Филип Бояджиев и уточни, че около това се съсредоточава като автор.

Той посочи още, че инсталациите са строени в продължение на месец и половина.

Проектът на Филип претърпя много метаморфози, започна като идея за обикновена изложба с обекти и ескалира в нещо радикално и внушително. Трудът, който е положил и физически, и умствено, е сериозен, каза домакинът на изложбата Виктория Станчева.

Според куратора Снежана Кръстева Филип Бояджиев е изминал интересен път и е претърпял много метаморфози. Тя посочи, че в експозицията са използвани десет хиляди консерви.

По думите ѝ изложбата показва с доза сатира и доза критика персонажа, който авторът иска да представи.

Тя допълни, че са изложени предмети, които са боядисани в черно, а върху тях са изписани поговорки, с които е живял персонажът на Филип Бояджиев.

Организаторите казват, че Бояджиев покрива всеки предмет и фигура с черна боя, заличава детайлите им и ги превръща в една безмълвна маса. С тази изложба той засяга и темата за консуматорството.

Организаторите посочват, че Филип Бояджиев продължава да изследва с равни дози сатира и самоирония темите, които са централни за него както като артист, така и като гражданин: възходът на национализма, набъбващата вълна на псевдопатриотизъм в България и променящите се съставки на националната идентичност днес.

Изложбата може да бъде разгледана до 10 октомври.