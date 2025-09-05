Саудитски офицер е осъден задочно на 10 години затвор за изнасилване във Франция

Офицер от саудитската морска пехота, изправен пред правосъдието задочно във Франция, беше осъден днес на 10 години лишаване от свобода за изнасилване на млада французойка през 2021 г., след вечеринка в Брест, предаде Франс прес. Съдът във Финистер постанови по-тежка присъда от исканите от прокуратурата 8 години затвор.

По думите на прокурора Елза Гийонварш, осъденият Мешари Аш Шамрани, който е бил на 24 години по време на инцидента, "е талантлив и трудолюбив млад мъж, израснал в любящо семейство, но е преминал границата на позволеното, като абсолютно е избегнал да се увери в съгласието на жертвата си".

Офицер от саудитската морска пехота и студент в инженерно училище в Брест, обвиняемият е живял във Франция от 2016 г. в рамките на френско-саудитска програма за образователно сътрудничество.

През този период той е "открил свобода и либерални нрави, които не е познавал", отбеляза магистратът и допълва "за културен шок, който може да бъде обяснение, но не и оправдание за действието".

Оженил се през лятото на 2020 г. в Саудитска Арабия, обвиняемият имал и партньорка в Брест, където редовно организирал вечеринки с употреба на алкохол в апартамента си.

След една от тези вечеринки, на 21 февруари 2021 г., една от гостенките му, тогава на 22 години, останала да спи в апартамента му, тъй като нямало транспорт, за да се прибере у дома.

На сутринта тя се събудила от тежестта на обвиняемия, който лежал отгоре ѝ и съвкуплявайки се с нея. Последвала борба, след която младата жена успяла да избяга и да уведоми полицията.

ДНК и гинекологичните анализи потвърдили нейните твърдения. "В продължение на седмици бях съкрушена, изпълнена с тревога, плачех през цялото време, не исках да излизам от дома си", разказва през сълзи младата жена, която четири години след случката все още е в шок.

"Знаейки, че той не е тук, имам усещането, че аз съм обвиняемата, че аз съм на подсъдимата скамейка", добави тя.

По време на задържането си под стража Аш Шамрани отрича да е имало сексуален контакт, преди да признае, че е галил, а след това и извършил съвкупление с жертвата, докато тя е била в леглото си.

"Реших, че ако е свалила панталоните си, значи иска да правим секс", каза той на разследващия съдия.

С мярка подписка в очакване на процеса си, Аш Шамрани е трябвало да се явява в полицейското управление в Бордо - нещо, което престанал да прави през януари 2025 г. Впоследствие следите му се губят и е била издадена европейска заповед за арест срещу него, но без успех, посочва АФП.