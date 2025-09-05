Общо 64 произведения от изложбата „Графиката – вчера и днес“ от колекцията на акад. Чавдар Славов бяха представени в Благоевград

Общо 64 произведения от изложбата „Графиката – вчера и днес“ от колекцията на акад. Чавдар Славов бяха представени в Градската художествена галерия в Благоевград.

Аз лично не се определям като колекционер, а по-скоро като ценител. Идеята е тази колекция да бъде дарена на Българската академия на науките (БАН), с условие те да осигурят депо, зала и условия. Това каза Акад. Чавдар Славов пред БТА по време на откриването. Както е казал големият Димитър Казаков-Нерон: „За изкуството са необходими две добри сърца – едно, което да го създаде, и друго, което да го оцени“, отбеляза още акад. Славов и изрази своята благодарност към всички присъстващи.

Експозицията включва графични произведения на български художници от 70-те, 80-те и 90-те години на XX век.

Колекцията напуска София за втори път, като гостуването ѝ в Благоевград е признание за галерията. Събирана в продължение на повече от 40 години, тя отразява развитието на художествения живот у нас и постиженията на българските творци в областта на печатната графика.

Периодът, обхванат от изложбата, е белязан от активното участие на български графици в международни форуми, като някои от тях печелят престижни отличия. Благоевградската публика ще може да види образци във всички техники на графичното изкуство – офорт, акватинта, мецотинто, суха игла, литография, дърворез и линорез.