АПА: Австрийският износ за САЩ е спаднал с 14% за първите 6 месеца на 2025 г.

Рестриктивната митническа политика на САЩ се отразява на икономиката на Австрия, предаде австрийската агенция АПА.

През първата половина на 2025 г. в износа от Австрия за Съединените щати се наблюдава спад от над 14%. Според статистическата служба на Австрия най-голям спад в търговията е отбелязан при машините и превозните средства (17,5%). По отношение на вноса е отчетен спад от 1,6%, който също се дължи на по-слабата търговия с машини и превозни средства.

САЩ са вторият по значение партньор на Австрия по износ, а по внос заемат шесто място.

Спад при износа, ръст при вноса

Като цяло износът през първата половина на 2025 г. е спаднал с 3,1%, докато вносът е нараснал с 2,9%. Според статистическата служба на Австрия общата стойност на вноса е 97,46 млрд. евро, а стойността на изнесените стоки е 94,17 млрд. евро. В крайна сметка Австрия е постигнала търговски дефицит от 3,29 млрд. евро след излишък от 2,43 млрд. евро през същия период на миналата година, съобщи днес статистическата служба.

В периода от януари до юни 2025 г. Австрия е внесла стоки на стойност 63,92 млрд. евро (увеличение с 0,3%) от държавите членки на Европейския съюз. Стойността на изнесените стоки в страните от ЕС е отбелязала лек спад от 1,2% в сравнение със същия период на предходната година и възлиза на 64,39 млрд. евро. Външната търговия с трети страни отбелязва увеличение на вноса (с 8,1% до 33,55 млрд. евро) и спад на износа (с 6,9% до 29,78 млрд. евро) в сравнение със същия период на предходната година.

Търговията с най-важния партньор на Австрия – Германия, отбелязва леко увеличение на вноса с 1%. От друга страна, износът отбелязва спад от 1,1%.

От всички търговски партньори вносът от Швейцария отбелязва най-силен ръст – над 74%, следван от Китай, където ръстът на вноса през първото полугодие възлиза на 13%.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПА)