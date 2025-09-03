Подробно търсене

Австрия депортира сомалийски граждани за първи път от близо 20 години

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Изображение: БТА
Виена,  
03.09.2025 10:13
 (БТА)

Както съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ), вчера за Сомалия са депортирани сомалийски бежанци. Това става за първи път след близо 20 години.

Според информация от Министерството на вътрешните работи двамата мъже вече са кацнали в столицата Могадишу. 

Сомалийците са били осъдени в Австрия за различни престъпления, включително такива, свързани с наркотици, съобщиха от кабинета на министъра на вътрешните работи пред АПА.

През първите седем месеца на годината сомалийците бяха третата по големина група търсещи убежище в Австрия. От граждани на източноафриканската държава са подадени общо 648 молби.

Процентът на признатите молби тази година е 44. На 463 сомалийци е било предоставено убежище. В 334 случая е била предоставена субсидиарна закрила. Дванадесет сомалийци са получили хуманитарен статут на пребиваване. 

/НС/

