Австрия депортира сомалийски граждани за първи път от близо 20 години

Както съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ), вчера за Сомалия са депортирани сомалийски бежанци. Това става за първи път след близо 20 години.

Според информация от Министерството на вътрешните работи двамата мъже вече са кацнали в столицата Могадишу.

Сомалийците са били осъдени в Австрия за различни престъпления, включително такива, свързани с наркотици, съобщиха от кабинета на министъра на вътрешните работи пред АПА.

През първите седем месеца на годината сомалийците бяха третата по големина група търсещи убежище в Австрия. От граждани на източноафриканската държава са подадени общо 648 молби.

Процентът на признатите молби тази година е 44. На 463 сомалийци е било предоставено убежище. В 334 случая е била предоставена субсидиарна закрила. Дванадесет сомалийци са получили хуманитарен статут на пребиваване.