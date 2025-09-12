Подробно търсене

През 2025 година престъпленията от десен екстремизъм в Австрия са се увеличили с над 40 процента

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Илюстративна снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader, File
Виена,  
12.09.2025 02:53
 (БТА)

Броят на престъпленията в Австрия, свързани с десен екстремизъм, е нараснал значително през 2025 година, става ясно от отговор на вътрешния министър Герхард Карнер на запитване от Австрийската социалдемократическа партия, цитиран от австрийското радио и телевизия ОРФ.

През първата половина на 2025 година са регистрирани 787 престъпления, което е с 41,5 процента повече в сравнение със същия период на 2024 година, когато те са били 556 и за цялата 2024 година са достигнали рекордното ниво от 1486 престъпления. Извършителите са мъже в 91 процента от случаите.

От 787 престъпления 21 са определени като антисемитски, а 11 като ислямофобски. Значително е нараснал и броят на сигналите по Закона за забрана, а именно от 577 на 785. /Законът за забрана от 1947 година е федерален конституционен акт, който забранява дейността на нацистката партия (НСДАП) и урежда процеса на денацификация след края на Втората световна война. Днес той предвижда строги наказания за т.нар. „повторна нацистка дейност“ – термин, който обхваща отричането, омаловажаването или оправдаването на престъпленията на националсоциализма, както и всякакви действия в подкрепа на НСДАП или нейната идеология. Санкции се налагат и за разпространение на нацистки символи, пропагандни материали и отричане на Холокоста, включително и в интернет. През 2023 година законът беше актуализиран, като в промените бяха включени по-строги наказания и разширяване на юрисдикцията на международно ниво - бел. ред./.

Сред федералните провинции Виена се нарежда на първо място с 236 престъпления, следвана от Горна Австрия (171 престъпления) и Долна Австрия (103 престъпления). От отговора на запитването става ясно, че 27 процента от престъпленията на крайно десница са извършени в интернет (212 престъпления). 

/ВД/

Към 03:33 на 12.09.2025 Новините от днес

