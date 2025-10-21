Подробно търсене

Австрия и Швеция призоваха за твърда миграционна политика

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер. Снимка: АП/Michael Varaklas
Виена,  
21.10.2025 11:40
 (БТА)

Aвстрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер се обяви за „твърда и последователна политика по отношение на убежището“. Той направи това след работна среща с шведския министър на миграцията Йохан Форсел, който е във Виена за годишната конференция по миграция на европейския Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD), съобщи австрийското радио и телевизия (ОРФ).

Карнер подчерта, че двете страни са на едно мнение по въпроси като охраната на външните граници, центровете за връщане и процедурите извън Европа. Форсел заяви, че Швеция, както и Австрия, се нуждае от висококвалифицирани имигранти и че имиграцията с цел получаване на убежище трябва да бъде намалена. 

Нужно е Европа да стане „по-строга, по-твърда и по-решителна”, за което са необходими депортации дори в страни като Афганистан и Сирия, заяви Карнер. Има много неща, които могат и трябва да се направят, добави Форсел, който видя общи интереси във връщането на отхвърлените кандидати за убежище.  

Според Министерството на вътрешните работи и двете страни се застъпват за това депортациите в страни като Афганистан да станат отново възможни. Австрия, Швеция и 18 други държави от ЕС изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия, за да призоват за предприемането на съответните стъпки. 

Друга централна тема беше създаването на центрове за депортация и изнасяне на процедурите за предоставяне на убежище извън Европа. 

/ВС/

