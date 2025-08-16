Австрийският министър на вътрешните работи остава непреклонен по въпроса за предоставянето на убежище

Подробно търсене

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер. Снимка: АП/Дарко Войнович
Виена ,  
16.08.2025 23:57
 (БТА)

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер днес потвърди пред няколко медии твърдата си позиция по въпроса за убежището, съобщи електронният сайт на радиото и телевизията.

Той обясни в интервю за в. "Щандарт", че "около 5500 вече приключени процедури за убежище на сирийски граждани са били отворени отново за преразглеждане". Става дума за хора, подали молби за убежище през последните пет години. Ще бъде разгледана възможността за връщане и на лица, които са извършили престъпления. 

Карнер възнамерява да продължи с депортациите на сирийски граждани въпреки опасенията на хуманитарните организации и спирането на една депортация от Европейския съд по правата на човека. Австрийският вътрешен министър каза, че е получил уверение от сирийския си колега, че страната му е "по-стабилна, отколкото някои мислят, и по-стабилна, отколкото на някои им се иска". 

Карнер повтори, че според него някои правила на Европейската конвенция за правата на човека трябва да бъдат "преосмислени", а "ако е необходимо, и пренаписани".  

Той отново отхвърли искането на организация на ООН Австрия да разследва местонахождението на мъж, който е бил депортиран от Австрия в Сирия и в последствие е изчезнал. 
 
 

/НВ, ДИ/

