„Австрия вече не е дестинация за нелегална миграция“, констатира вътрешният министър Герхард Карнер

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер и федералният полицейски директор Михаел Такач оцениха като успешна дейността на „Операция Фокс“, която започна през декември 2022 г. и регулира съвместната работа на полицаи от Австрия и Унгария в граничната зона на австрийската провинция Бургенланд с цел ограничаване на нелегалната миграция.

Миналата седмица са били задържани само 74 нелегални мигранти, съобщи министърът. Преди две години броят им е бил над 2000 седмично.

Друга разлика според Карнер е, че много малко мигранти днес подават молба за убежище в страната. Австрия се е превърнала в транзитна страна и вече не е дестинация за нелегални мигранти. „Целта трябва да бъде нелегалната миграция да бъде сведена до нула“, заяви министърът на вътрешните работи.

Карнер оценява положително и други факти: преди две години са били арестувани 166 трафиканти, а тази година - 12 и в момента вместо 34 има само осем федерални центъра за настаняване. Това е „огромно финансово облекчение“, отбеляза той.

В заключение министърът благодари на австрийските и унгарските власти. Операция „Фокс“ ще продължи както досега, при необходимост с 40 до 50 полицаи, каза Карне