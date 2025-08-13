Равносметка на депортациите от Австрия през тази година

Според австрийския министър на вътрешните работи Герхард Карнер през първата половина на 2025 година депортациите от Австрия са се "стабилизирали" на нивото от предходната година. Страната са напуснали 6554 души, като почти половината от тях са го направили доброволно.

На пресконференция Карнер заяви, цитиран от австрийското радио и телевизия, че "35 души трябва да напускат Австрия всеки ден" и отбеляза, че това е "много добър и приличен баланс", а борбата срещу трафикантите също е от решаващо значение.

През последните дни и седмици темата за депортациите е била обект на интензивни дискусии, каза министърът на вътрешните работи. Често обаче става дума за единични случаи и се пренебрегва фактът, че това е "ежедневна работа за властите". Доброволно Австрия са напуснали 51 процента или 3366 души, а 3188 души са били депортирани принудително след отказ. Карнер отново определи действията като "твърди, строги, но справедливи". Около половината от депортираните са престъпници, уточни той. Голяма част от 6554-те лица са граждани на ЕС, като тези от Словакия представляват най-голямата група. По националност следват Турция, Унгария, Сирия и Румъния.

По отношение на Сирия Карнер отново се изказа в подкрепа на доброволното напускане. Консултациите за завръщане "първоначално вървяха бавно", но после се подобриха. Около 500 души вече са приели предложението да се завърнат, като най-голям брой е бил регистриран през юли. Карнер иска да върне хората от Сирия "и насилствено", ако има отрицателни решения за предоставяне на убежище. Въпреки критиките, той ще продължи да се застъпва за това.

Вчера Европейският съд по правата на човека временно блокира планираното депортиране на сириец от Австрия. Карнер подчерта, че "ще продължи по този път". Подкрепа дойде от директора на федералната служба за чужденци и убежище Гернот Майер, според когото това е "напълно нормална процедура".

"Сирия не е безопасна страна на произход", заяви той, но това не означава, че депортациите са невъзможни. Причината за предоставяне на убежище, а именно мобилизацията в армията на Асад, е отпаднала със смяната на властта през декември. В момента в Сирия "няма принудителна мобилизация", а сирийското министерство на отбраната се опитва да установи контрол над всички армии.