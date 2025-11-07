Планетариумът в Смолян представя премиера на програмата за деца „Коледни съзвездия“ на 11 ноември

Анимирана програма "Коледни съзвездия" ще се представи премиерно на 11 ноември в Звездната зала на Планетариума в Смолян, съобщи пред БТА директорът на астрономическата институция Цветелина Генчева. Това е най-новата програма на Планетариума и е звезден разказ за най-малките посетители по повод Коледните и Новогодишните празници.

"Коледни съзвездия" е програма на Abrams Planetarium, дублирана на български език с гласа на актьори от Родопския драматичен театър в Смолян. Подходяща е за деца от 4- до 10-годишна възраст и представя зимните съзвездия в празничния дух на Коледа, допълни Генчева. В анимирания празничен разказ присъстват Дядо Коледа, Еленчето Рудолф, шейната с подаръците и Коледната елха, представени като съзвездия. От Планетариума очакват сред зрителите на "Коледни съзвездия" възпитаници от детски градини и училища от Смолян и региона, туристи от Пампорово и деца от цялата страна. Коледната програма ще се представя в Звездната зала в периода от 11 ноември до 10 януари.

С настъпването на астрономическата зима Планетариумът ще покаже през декември новия си сеанс "Небесна разходка през зимата". Програмата е част от собствената продукция на Планетариума и е насочена както към детска аудитория, така и за възрастни посетители. Разказът за съзвездия, мъглявини, галактики и космически обекти съчетава митове, легенди и астрономическа терминология.

В научната програма на Планетариума на 8 ноември са предвидени лекциите "Митове и истини за астрофотографията", "Живот на Марс", "Бъдещето на Слънчевата система", "В търсене на нови светове", "Многообразието от звезди" и "Квазарите". Научно-популярните лекции ще бъдат представени от студенти от магистърската програма "Астрономия и популяризация на астрономията" на СУ "Св. Климент Охридски".

На 14 ноември в Планетариума предстои състезание по физика с интересни експерименти с участието на ученици от Пловдив и Смолян, информира директорът.