Измерването на радона в жилища и обществени сгради е ключово за намаляване на риска за здравето, припомнят от здравното министерство в Европейския ден на радона

Измерването на радона в жилища и обществени сгради е ключово за намаляване на риска за здравето, припомнят от Министерството на здравеопазването във Фейсбук в Европейския ден на радона. Радонът е естествен радиоактивен газ, който може да навлезе в домовете ни незабелязано, но е сред водещите рискови фактори за рак на белия дроб.

От здравното министерство припомнят, че концентрацията на радон се променя както през различните часове на деня, така и през различните сезони. Този газ навлиза в домовете чрез почвата, пукнатини и тръби, а най-високи са стойностите му в сутерени, приземни етажи и слабо проветрявани помещения.

Дали в дадена сграда има радон може да се определи само чрез измерване на неговото ниво. Сред съветите за справяне с проблема са добра вентилационна система, редовно проветряване и запълване на съществуващите пукнатини.

България има приета още през 2023 година стратегия за намаляване на въздействието на радон върху здравето на населението, чрез контрол на нивата в нови и съществуващи сгради.

През 2024 г. са приключили проучвания в обществени сгради (детски градини и ясли) в три области Търговище, Шумен и Пловдив, съобщават от специализирания сайт radon.bg. Стартирани са обследване на детски градини и ясли в област Велико Търново и на училища в София град. Завършени са измерванията на радон в жилища на териториите на области Ямбол, Ловеч и Добрич и е започнато проучване в област Перник. След проверка в област Силистра в помещенията на детски градини и ясли са установени стойности на радон над националното референтно писмо и е стартирана подготовка за провежданото му през 2025 г. Проведени са допълнителни директни измервания на обемната активност на радон в помещения на детски градини, ясли и училища за област Перник, където стойностите са над референтното ниво.



В края на октомври информационна среща във връзка с Националния план за намаляване на риска от облъчване с радон проведе Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Монтана. Направени са измервания в 60 сгради на 49 детски градини и ясли в общините от региона, обяви инж. химик Десислава Джунакова. В девет от детските градини е установено, че обемната активност на радон надвишава националното референтно ниво. В тези сгради следва да бъдат предприети мерки за редуциране на нивата на радон.