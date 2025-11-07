Инициативата "Лексикон на успеха" ще представи в Габрово Никола Рахнев от Гората.бг, съобщиха организаторите от Областна администрация – Габрово.

Срещата ще се състои в зала "Възраждане" на 13 ноември от 17:30 ч. В Световния ден на доброто будителят на десетилетието ще сподели за пътя си като самоизградил се милионер, сериен предприемач и инвеститор, но и вдъхновен мечтател, засадил над пет милиона дървета, посочиха от администрацията и добавиха, че Рахнев е организирал даряването на стотици тонове храна и още десетки каузи, които са докоснали сърцата на над половин милион българи. Никола Рахнев споделя, че е убеден, че всеки може да бъде успешен, щастлив и да живее пълноценен живот.

Входът е свободен, а за всички посетители ще има подаръци, информираха също от областната администрация.

Основната цел на инициативата е да покаже на младежите от област Габрово различни вдъхновяващи примери от региона, които са намерили своя път към успеха, да ги мотивира, вдъхнови и да им даде възможност да чуят от първо лице за всички "подводни камъни", които се крият по пътя към постигането на поставената цел, допълниха от администрацията.

БТА припомня, че на 9 октомври доброволци от инициативата Гората.бг се включиха в справянето с кризата с отпадъците в столичните райони "Красно село" и "Люлин", след като договорът с фирмата, която извозваше отпадъците изтече. Само за часове те успяха да съберат близо 80 000 лв. за закупуването на камиони за събиране на отпадъци, съобщи за БТА Никола Рахнев.