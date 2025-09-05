Подробно търсене

Анелия Пенкова
Мъж, за когото се е предполагало, че е загинал в трагедията с фуникуляра в Португалия, бе открит жив в болница
Полицаи проверяват мястото на разбилия се фуникуляр в Лисабон (AP Photo/Armando Franca)
Лисабон,  
05.09.2025 21:01
 (БТА)

Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, бе открит жив в болница от родителите му, предаде ДПА. 

Говорителка на португалската полиция потвърди днес пред ДПА, че органите на реда са смятали, че мъжът е мъртъв. Близките му, които са пристигнали от Германия, са помолени да разпознаят тялото на мъжа, за когото се е смятало, че е германец. 

Когато родителите установили, че това не е синът им, е направен ДНК тест, който потвърждава това. Тогава на родителите са били показани снимки на ранени и все още неидентифицирани жертви при инцидента, които са в различни болници в града. Родителите разпознали сина си на една снимките. 

Мъжът лежи в болница "Сан Жозе" в Лисабон, но не е в съзнание. Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, каза говорителката. Тя не уточни от кой град в Германия идва семейството. 

В сряда вечерта една от най-известните туристически атракции в Лисабон се превърна за секунди в смъртоносен капан, най-вероятно заради повреда в кабела на историческия фуникуляр. Той падна надолу без спирачки, дерайлира, преобърна се и се разби в сграда. Шестнадесет души загинаха и 21 са ранени, някои от които тежко. 

Това е първият подобен случай, свързан с един от трите фуникуляра в Лисабон, които са в експлоатация от 19. век. В момента по случая тече разследване. 

/ЛМ/

