Най-малко осем чужденци са загинали при инцидента с фуникуляра "Глория" в Лисабон

Светослав Танчев
Минувачи гледат към дерайлиралия в сряда фуникуляр в португалската столица Лисабон, 4 септември 2025 г. Снимка: AP/Armando Franca
Лисабон,  
05.09.2025 06:19
Двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец са сред жертвите при дерайлирането на фуникуляра "Глория" преди два дни в Лисабон, съобщиха вчера португалските власти, цитирани от Франс прес.

Заключенията на разследващите се основават на неща, които позволяват да се установи националността им с "висока степен на вероятност", а именно документите, събрани от жертвите, комуникациите им до момента на инцидента или контактите на лица, търсещи информация за свои близки, уточни директорът на полицията Луиш Невеш.

Генералната прокуратура на Португалия съобщи по-рано, че сред загиналите при дерайлирането на фуникуляра "Глория", който се ползва от много посещаващи португалската столица туристи, има пет португалци, двама южнокорейци и един швейцарец.

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента.

Някои местни медии писаха, че сред жертвите има и немско семейство. Полицията съобщи, че един от загиналите мъже е от Германия, както и една тежко ранена жена и едно тригодишно дете, което е с леки наранявания, но без да потвърди родствената им връзка.

