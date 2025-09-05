За първи път аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“ на Царевец във Велико Търново беше представен с музика на живо

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова, заедно с жители и гости на Велико Търново, присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“ в старата столица. Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се проведе на площад „Цар Асен I” пред хълма Царевец. На събитието присъстваха народните представители Димитър Николов и Мариана Бояджиева, както и кметът на старата столица Даниел Панов.

Тази вечер за първи път в 40-годишната си история аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“ на историческата крепост беше представен с музика на живо, изпълнена от Русенската държавна опера и гост-музикантът Теодосий Спасов под диригентството на маестро Владимир Бошнаков. В концерта прозвучаха произведения на големи български композитори, свързани с Велико Търново и представяни през годините на откритата сцена в двореца на Второто българско царство. Вечерта завърши с празнични илюминации и бурни аплодисменти от страна на публиката, която бе изпълнила до краен предел площада пред хълма Царевец.

След концерт-спектакъла Наталия Киселова коментира, че „Звук и светлина“ не е само туристически продукт, но и нещо, което показва нашата култура и национална традиция по неповторим начин.

Теодосий Спасов призова всички да идват често в Търновград и да се наслаждават на тази панорама, украсена с музика и светлини.

С концерт-спектакъла беше закрита официалната програма на тазгодишното издание на „Сцена на вековете“. Тя предложи на зрителите осем заглавия: „Сватбата на Фигаро“, „Фауст“, „Травиата“, „Кармен“, „Цар Калоян“, концерта на Johann Strauss Virtuosen Orchestra, „Ромео и Жулиета“ и настоящият концерт.

Преди спектакъла Наталия Киселова посети церемония по награждаване на директорите на българските опери и театри, които през 40-годишната история на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“ са били част от неговата програма. Плакети и благодарствени грамоти получиха и партньори на организаторите.

Директорът на Дирекция „Култура“ на Община Велико Търново Нелина Църова припомни, че началото на фестивала е поставено на 6 и 7 юни 1985 г. с два спектакъла на операта „Ивайло“ от Марин Големинов. Две години по-късно крепостта Царевец е естествен декор на шест постановки на операта „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров. Режисьор на двете заглавия е академик Пламен Карталов. След прекъсване, през 2008 г., по повод 100 години от обявяване Независимостта на България, фестивалът е възстановен и оттогава се провежда ежегодно под патронажа на Министерство на културата. Преди 40 години е създаден и аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ и за тези четири десетилетия е излъчван повече от 7 500 пъти пред над седем милиона публика от всички континенти.

Преди 10 години формата на фестивала беше променена и разширена, каза артистичният директор на „Сцена на вековете“ маестро Владимир Бошнаков. Той се превърна в престижна сцена за всички оперни, симфонични и балетни трупи от цялата страна, както и чуждестранни гости. За детската и младежка аудитория беше създадена програмата „Сцена на вековете – поглед към бъдещето“. Всяка година в последното десетилетие програмата включва и съпътстващи събития. Така фестивалът се разгръща през цялото лято на три сцени.

На церемонията присъства и заместник-председателят на Общинския съвет във Велико Търново Росен Иванов, който връчи паметните знаци. Той каза, че честването на двата юбилея е събитие за града и страната. Според него това е нещо много ценно, което трябва да бъде запазено.

По-рано днес певецът и актьор Орлин Павлов получи плакет и благодарствени грамоти за родителите си - басът Орлин Павлов-старши и сопраното Тиха Генова, изпълнили главните роли в операта „Ивайло“ на 6 и 7 юни 1985 г. на крепостта Царевец.

Във връзка с годишнината в музея „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново е подредена и изложба, разказваща историята на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.