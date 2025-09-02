Балетът „Ромео и Жулиета“ на Пловдивската опера събра овациите на публиката на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“ във Велико Търново.

Постановката по музика на Сергей Прокофиев е по хореографията на Валентина Турку – ръководител на Балета на театъра в Марибор, Словения. Възпитаник на легендарния Морис Бержар, Турку е изключителен танцьор и хореограф. Нейното творчество включва над 130 балетни, театрални и оперни продукции, като нейните балети гастролират по целия свят, посочиха организаторите.

В ролите на младите влюбени от Верона са Анелия Димитрова, примабалерина на балета на Старозагорската опера, и Тамаш Дарай, дългогодишен премиер-солист на Националния театър в Марибор. В останалите централни роли влизат Амедео Джунта, Себастиян Харпър, Мигел Гарсия, Елена Кучкова, Диан Райчев и Антонио Росас от многонационалната балетна трупа на Държавна опера – Пловдив, с ръководител Мариана Крънчева, и репетитор Петя Димова.

Тази балетна постановка е различна от гледна точка на танцувалната техника, която е наситена с динамика и експресия, както и с един по-модерен подход към движението, коментира за БТА Мариана Крънчева, художествен директор на балета на Пловдивската опера. По думите ѝ, действието е мащабно и динамично, както драматургията по класическата пиеса на Шекспир, така и хореографията по музиката на Прокофиев, които не са толкова илюстративни, защото действието се развива на два плана.

„Ако в класическия балет за единица време се виждат три движения, тук се виждат поне тринайсет“, каза Крънчева. Тя отбеляза, че персонажите на Ромео и Жулиета в тази постановка са не само със силно балетно, но и с въздействащо актьорско присъствие. Сценографията е адекватна към естетиката на днешното време. Декорът на постановката е на Марко Япеля, а костюмите са дело на Лео Кулаш.

Това е поредното заглавие от афиша на Летния оперен сезон „Сцена на вековете“ във Велико Търново. Летният оперен сезон се организира от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и общинската туристическа агенция "Царевград Търнов" и е носител на престижния лейбъл "Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа" 2025-2026. Българската телеграфна агенция е негов медиен партньор.