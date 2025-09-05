Подробно търсене

Фенклубът на националните отбори срещна млади таланти с бившия национал и футболист на Левски, Славия и ЦСКА Здравко Лазаров

Здравко Лазаров беше специален гост на среща с подрастващи футболисти, организирана преди мача България U21 – Гибралтар U21, организирана от Националния фенклуб на националните отбори. Снимка: СК на БФС
Пазарджик,  
05.09.2025 21:33
В навечерието на европейската квалификация за младежи U21 между България и Гибралтар, фен клубът на националните отбори проведе поредната си инициатива, насочена към вдъхновяване на младите футболни таланти в страната. Този път специален гост на събитието бе една от големите легенди на футбола в Пазарджик и дългогодишен национал на България – Здравко Лазаров. Той се срещна с млади футболисти от региона, сподели своя опит и ги мотивира да следват своята футболна мечта. Срещата премина в изключително емоционална атмосфера, като децата имаха възможност да задават въпроси и да се снимат с един от своите идоли.

От страна на Българския футболен съюз присъства Йордан Линков - председател на ОС на БФС Пазарджик, който изрази своите благодарности към фенклуба за активната работа в подкрепа на българския футбол.

Фенклубът бе представен от председателя Методи Ангелов и Владимир Неделчев, който е един от основните двигатели на организацията и човекът, който с много енергия и отдаденост работи за развитието ѝ. Именно Неделчев връчи плакет на Здравко Лазаров като знак на признателност за приноса му към българския футбол и вдъхновението, което дава на младите играчи.

"Нашата цел е да създаваме емоции, да вдъхновяваме младите и да изграждаме силна връзка между феновете, националните отбори и бъдещите звезди на българския футбол,“ каза Методи Ангелов след тържеството.

Здравко Лазаров благодари за признанието и отправи послание към децата: "Футболът е път, който изисква труд, дисциплина и огромно желание. Ако вярвате в мечтите си и работите всеки ден за тях, един ден ще облечете националната фланелка.“

Събитието постави още един положителен акцент преди важния двубой на младежкия национален отбор и доказа, че българският футбол има своите легенди, но и своето обещаващо бъдеще.

В първия двубой от европейските квалификации за младежи българските футболисти биха Гибралтар с 3:0, а на 9-и септември гостуват на Азербайджан.

