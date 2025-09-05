Нека пазим заветите на славните ни предци и нека помним, че само единни можем да вървим напред, каза на празника на Чирпан кметът Ивайло Крачолов

Чирпанлии сме горди наследници на едни от най-дейните участници в съединистката акция - нека пазим този дух, нека пазим техните завети и да помним, че само единни и съединени можем да вървим напред. Това каза кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов в тържественото си слово по повод празника на града и 140 години от Съединението на България.

Точно 140 години ни делят от едно от най-важните, най-забележителни в политически и исторически план събития в следосвобожденската ни история, напомни той. Кметът отбеляза, че именно от Чирпан са редица забележителни българи, които преди 140 години са начертали пътя, по който България да върви към своето единение.

Днес ние се връщаме към историята, към нейните забележителни моменти и големи личности и търсим пътя напред, каза кметът. Той подчерта, че именно в тези дни на празничност и родолюбие, "ние се обръщаме към заветите на нашите предци, за да погледнем напред и да се попитаме накъде вървим, имаме ли онова лидерство, онази кауза, която ги е обединявала и ги е карала да бъдат смели и неустрашими, да са родолюбци в истинския смисъл на думата". Крачолов заяви, че трябва да си зададем въпроса как възпитаваме днес децата си и идните поколения и ще успеем ли да съхраним този горд български дух, който да ни запази като нация и като народ. "Защото в днешния глобален свят и на бърза комуникация, за нас е особено важно да се връщаме назад в историята, да виждаме светлия пример на онези, които със своето мъжество и родолюбие успяха да начертаят славния път на България", допълни той. Крачолов посочи, че е важно да се запитаме дали днес всички ние, семействата, образователните и културните институции заедно с православната ни църква успяваме да съхраним всичко онова, което тези велики мъже и жени са ни завещали.

Той подчерта, че в утрешния ден в Чирпан ще бъде открит паметник на Иван Андонов - един от най-деятелните революционери, съратник на Апостола на свободата, човекът, който е дал идеята, направил е организацията и е сътворил заедно с всички онези родолюбци акта на Съединението.

Официален гост на празника на Чирпан беше президентът на Република България Румен Радев.