Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър

Божидар Захариев
Изглед от Денвър - снимка: AP/David Zalubowski
Денвър,  
05.09.2025 21:56
Двама души загинаха днес при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, каза пожарната служба.

Съобщава се, че самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.

