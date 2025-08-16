С истории за миналото, настоящето и бъдещето на паметника "Бузлуджа" започна тазгодишното издание на фестивала Open Buzludzha

Гости от България и чужбина събра край паметника „Бузлуджа“ откриването на тазгодишния фестивал Open Buzludzha, който ще продължи до 17 август. Това е петото издание на културния форум, чиято мисия е да популяризира каузата за опазване и социализиране на монумента. Фестивалът е организиран от фондация „Проект Бузлуджа“, която тази година отбелязва десетата годишнина от основаването си, а фестивалът преминава под надслов „История за споделяне“.

„Мотото е „История за споделяне“, защото за пръв път споделяме историите, които от години записваме за паметника Бузлуджа именно тук - на фестивала“, каза за БТА арх. Дора Иванова, основател и управител на фондация "Бузлуджа". Каним хората да преживеят мястото, да споделят свои истории за паметника и да създадат нови такива, посочи тя. По думите ѝ „история за споделяне“ е и целият проект за опазване на паметника, защото той е възможен благодарение на усилията на много хора, институции, експерти, доброволци от България и чужбина, които през последните десет години са работили, за да може сградата да има бъдеще.

„Най-важното, което се случи за десет години, е че успяхме да променим начина, по който тази сграда се възприема и от едно място, което беше изоставена руина без перспектива, в момента това е сцена на музика, на култура и съвременно изкуство и сграда с бъдеще“, коментира арх. Дора Иванова. Тя отбеляза, че благодарение на спечеленото финансиране по проект на Община Казанлък за изграждане на покрив и прозорци, сградата тепърва предстои да разгърне потенциала си. Намираме се на прага на превръщането на сградата от изоставено място в тази световна дестинация, която искаме да видим, заяви тя и отбеляза, че това е изключително вълнуващо, а екипът на фондацията се радва, че може да го сподели с гостите на фестивала.

Предстои да бъде разработена цялостна визия, съгласувана на всички нива в държавата, но това, което ние искаме да видим тук - на връх „Бузлуджа“, е една отворена платформа за разказване и споделяне на истории, едно място, на което да бъдат показани творби на съвременни артисти, допълни тя.

По време на откриването бяха връчени и наградите на финалистите от фотоконкурса „Бузлуджа през обектива на времето“, организиран от Община Казанлък. Отличени бяха фотографии на Макс Буковски, Слави Заяков, Веселин Бонев, Николай Шабарков, Диана Фъртунова, Никол Шьоблум, Любен Иванов, Ивайло Цветанов и Тенчо Петков. Снимките могат да бъдат разгледани на фасадата на монумента в рамките на фестивала. Отличията връчиха Мариела Цекова, Латинка Захариева и Даниела Тенева от общинската администрация в Казанлък и председателят на журито - фотографът Бедрос Азинян.

Вечерта продължи с 3D мапинг шоу върху фасадата на паметника, създадено от MP-Studio, в което беше представена примерна визия за бъдещето на обекта, а музикалната сцена откриха Samuel Manuelyan Project. Концертната програма продължава с група Scarlet, дуо Zhivica, диджей парти и музика от 90-те години на миналия век.

През следващите два дни фестивалът Open Buzludzha предвижда разнообразна дневна и концертна програма. Посетителите ще могат да се включат в турове около паметника, творчески работилници за деца и възрастни, тематични лекции и дискусии и други интерактивни дейности. Утре вечер на сцената ще се качат музикантите от новата българска рок група Mono and the Stereos, а след тях програмата ще продължи с Innerglow - българска група с електронно звучене. Вечерта ще завърши с рок-фънк диджей парти от DJ Medo. Финален акцент на фестивала ще бъде класическият концерт на струнния квартет от Камерна формация "Арс нова", който ще се състои на 17 август.