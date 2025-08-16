Подробно търсене

Големият успех на фондация "Проект Бузлуджа" е, че паметникът вече не се възприема като руина, каза арх. Дора Иванова

Казанлък, 16.08.2025 17:30 (БТА)

Големият успех на фондация "Проект Бузлуджа" е, че паметникът вече не се възприема като руина, каза арх. Дора Иванова
Големият успех на фондация "Проект Бузлуджа" е, че паметникът вече не се възприема като руина, каза арх. Дора Иванова
Арх. Дора Иванова, основател на фондация "Проект Бузлуджа", снимка: кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
16.08.2025 17:30
Най-големият успех на фондация „Проект Бузлуджа“, която вече десет години работи за опазването на паметника на връх „Бузлуджа“, е това, че той вече не се възприема като руина, а като място с бъдеще. Това каза в интервю за БТА създателят и управител на фондацията арх. Дора Иванова по време на откриването на петия фестивал Open Buzludzha, който преминава под мотото „История за споделяне“.

Това беше една изоставена руина, а в момента е сцена на музика, култура и съвременно изкуство, отбеляза тя. Благодарение на спечеленото финансиране по проект на Община Казанлък за изграждане на покрив и прозорци, монументът  тепърва предстои да разгърне потенциала си, допълни арх. Иванова. 

Намираме се на прага на превръщането му от изоставено място в тази световна дестинация, която искаме да видим, каза тя. За арх. Иванова това е изключително вълнуващо, а екипът на фондацията се радва, че може да го сподели с гостите на фестивала.

По думите и това не е могло да бъде възможно без институционалната подкрепа. „Със сегашното издание на Open Buzludzha празнуваме не само годишнината на фондацията, но и новото възможно бъдеще на паметника, което е факт благодарение на усилията на Община Казанлък и на Областна администрация – Стара Загора“, посочи тя. През следващите 36 месеца предстои да бъде осъществен проект, част от Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък, с който да се постави нов постоянен топлоизолиран покрив и нови прозорци, обясни арх. Дора Иванова. Това е първата и най-важна мярка, за да може монументът да бъде консолидиран и да се позволи развитието му. Тя изказа благодарност за подкрепата на Община Казанлък, че са включили паметника в концепцията си за развитие и на Областна администрация, в чието управление се намира монументът, както и за готовността този проект да бъде осъществен. 

Предстои да бъде разработена цялостна визия, съгласувана на всички нива в държавата, но това, което ние искаме да видим тук - на връх Бузлуджа, е една отворена платформа за разказване и споделяне на истории, едно място, на което да бъдат показани творби на съвременни артисти, каза още арх. Дора Иванова.

Според екипа на фондация „Проект Бузлуджа“ това е прекрасно място за събития и конференции. Бихме искали да позволим на посетителите да се качват до върха на 70-метровия пилон, за да се насладят на прекрасната гледка тук, в центъра на България, това да е място, което е живо целогодишно, с цялостен културен календар и с много събития и посещения. Бихме искали Бузлуджа да бъде място за съвременна култура и изкуство, образование, диалог, място, от което да учим от миналото и което да бъде полезно за туризма на региона и страната“, отбеляза тя. 

Арх. Иванова подчерта, че паметникът на връх Бузлуджа привлича посетители от цял свят. По думите й на фестивала Open Buzludzha в момента има посетители от поне 20 държави. „Това са хиляди хора, които се възхищават на монумента и които в момента имат възможност да научат повече и за историята. Смятаме, че едно толкова интересно място като никое друго има капацитет да привлича както артисти, така и посетители, които да разбират повече за контекста и за България“, посочи тя. Според нея паметникът е уникален с това, че по света няма друго подобно архитектурно творение. Това, което се крие зад фасадата, е една огромна отговорност и ние в момента работим по нея – какви са посланията на бъдещата Бузлуджа, как да разкажем нейната история и да включим хората в нея, обясни арх. Дора Иванова. Тя подчерта, че паметникът трябва да бъде запазен, но и изпълнен със смисъл и съдържание, за да не се забравят моментите от миналото, които са важни, сложни, травматични и противоречиви и да се учим от тях. 

„Мотото на Open Buzludzha е „История за споделяне“, защото за пръв път споделяме историите, които от години записваме за паметника, посочи още арх. Иванова. По думите ѝ „история за споделяне“ е и целият проект за опазване на монумента, защото той е възможен благодарение на усилията на много хора, институции, експерти, доброволци от България и чужбина, които през последните десет години са работили, за да може той да има бъдеще. 

Фестивалът, който беше официално открит вчера и продължава днес и утре, има изключително богата дневна програма, разказа тя. Има фестивална игра под надслов именно „История за споделяне“ с десет различни дневни активности – работилници, турове, лекции, както и много забавления и игри за деца. Декорът на фестивала е изключителен - очакваме най-големите хрърчила в България, 3D мапинг, както и разнообразна музикална програма, допълни тя. 

Open Buzludzha се осъществява с финансиране от Национален фонд „Култура“ и с подкрепата на Министерството на туризма, Община Казанлък, Областна администрация – Стара Загора и Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“. Според организаторите възможното бъдеще на монумента е плод именно на доброто взаимодействие между институциите, доброволците и неправителствения сектор. 

