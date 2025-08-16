Големият успех на фондация "Проект Бузлуджа" е, че паметникът вече не се възприема като руина, каза арх. Дора Иванова

Най-големият успех на фондация „Проект Бузлуджа“, която вече десет години работи за опазването на паметника на връх „Бузлуджа“, е това, че той вече не се възприема като руина, а като място с бъдеще. Това каза в интервю за БТА създателят и управител на фондацията арх. Дора Иванова по време на откриването на петия фестивал Open Buzludzha, който преминава под мотото „История за споделяне“.

Това беше една изоставена руина, а в момента е сцена на музика, култура и съвременно изкуство, отбеляза тя. Благодарение на спечеленото финансиране по проект на Община Казанлък за изграждане на покрив и прозорци, монументът тепърва предстои да разгърне потенциала си, допълни арх. Иванова.

Намираме се на прага на превръщането му от изоставено място в тази световна дестинация, която искаме да видим, каза тя. За арх. Иванова това е изключително вълнуващо, а екипът на фондацията се радва, че може да го сподели с гостите на фестивала.

По думите и това не е могло да бъде възможно без институционалната подкрепа. „Със сегашното издание на Open Buzludzha празнуваме не само годишнината на фондацията, но и новото възможно бъдеще на паметника, което е факт благодарение на усилията на Община Казанлък и на Областна администрация – Стара Загора“, посочи тя. През следващите 36 месеца предстои да бъде осъществен проект, част от Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък, с който да се постави нов постоянен топлоизолиран покрив и нови прозорци, обясни арх. Дора Иванова. Това е първата и най-важна мярка, за да може монументът да бъде консолидиран и да се позволи развитието му. Тя изказа благодарност за подкрепата на Община Казанлък, че са включили паметника в концепцията си за развитие и на Областна администрация, в чието управление се намира монументът, както и за готовността този проект да бъде осъществен.

Предстои да бъде разработена цялостна визия, съгласувана на всички нива в държавата, но това, което ние искаме да видим тук - на връх Бузлуджа, е една отворена платформа за разказване и споделяне на истории, едно място, на което да бъдат показани творби на съвременни артисти, каза още арх. Дора Иванова.

Според екипа на фондация „Проект Бузлуджа“ това е прекрасно място за събития и конференции. Бихме искали да позволим на посетителите да се качват до върха на 70-метровия пилон, за да се насладят на прекрасната гледка тук, в центъра на България, това да е място, което е живо целогодишно, с цялостен културен календар и с много събития и посещения. Бихме искали Бузлуджа да бъде място за съвременна култура и изкуство, образование, диалог, място, от което да учим от миналото и което да бъде полезно за туризма на региона и страната“, отбеляза тя.

Арх. Иванова подчерта, че паметникът на връх Бузлуджа привлича посетители от цял свят. По думите й на фестивала Open Buzludzha в момента има посетители от поне 20 държави. „Това са хиляди хора, които се възхищават на монумента и които в момента имат възможност да научат повече и за историята. Смятаме, че едно толкова интересно място като никое друго има капацитет да привлича както артисти, така и посетители, които да разбират повече за контекста и за България“, посочи тя. Според нея паметникът е уникален с това, че по света няма друго подобно архитектурно творение. Това, което се крие зад фасадата, е една огромна отговорност и ние в момента работим по нея – какви са посланията на бъдещата Бузлуджа, как да разкажем нейната история и да включим хората в нея, обясни арх. Дора Иванова. Тя подчерта, че паметникът трябва да бъде запазен, но и изпълнен със смисъл и съдържание, за да не се забравят моментите от миналото, които са важни, сложни, травматични и противоречиви и да се учим от тях.

„Мотото на Open Buzludzha е „История за споделяне“, защото за пръв път споделяме историите, които от години записваме за паметника, посочи още арх. Иванова. По думите ѝ „история за споделяне“ е и целият проект за опазване на монумента, защото той е възможен благодарение на усилията на много хора, институции, експерти, доброволци от България и чужбина, които през последните десет години са работили, за да може той да има бъдеще.

Фестивалът, който беше официално открит вчера и продължава днес и утре, има изключително богата дневна програма, разказа тя. Има фестивална игра под надслов именно „История за споделяне“ с десет различни дневни активности – работилници, турове, лекции, както и много забавления и игри за деца. Декорът на фестивала е изключителен - очакваме най-големите хрърчила в България, 3D мапинг, както и разнообразна музикална програма, допълни тя.

Open Buzludzha се осъществява с финансиране от Национален фонд „Култура“ и с подкрепата на Министерството на туризма, Община Казанлък, Областна администрация – Стара Загора и Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“. Според организаторите възможното бъдеще на монумента е плод именно на доброто взаимодействие между институциите, доброволците и неправителствения сектор.