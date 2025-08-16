Мартин Минчев донесе победата на Краковия над Видзев (Лодз), отбелязвайки единствения гол в мача

След два мача без победа, Краковия отново си осигури три точки в петия кръг на полската Екстракласа и спечели с 1:0 у дома срещу Видзев Лодз благодарение на гол на Мартин Минчев. Българският нападател се разписа в 69-ата минута, след като засече центриране от дясно на Отар Какабадзе.

24-годишният български национал до момента има два гола и една асистенция в петте срещи в първенството на Полша от началото на сезона и затвърди добрата форма, в която се намира.

С този успех пък "червено-белите" от Краковия събраха 10 точки и се изкачиха на 2-о място в класирането, изоставайки само по голова разлика от изненадващия лидер Висла (Плоцк). Видзев (Лодз) е на 6-о място със 7 точки след тази среща.

Основната тема на мача в петък в Краков бяха спорните съдийски решения и най-вече двата отменени гола от съдията. В 17-ата минута Филип Стоилкович вкара топката в мрежата на гостуващия отбор, но съдията Марчин Коханек, след като прегледа ситуацията на ВАР-монитора, реши да отмени попадението. Този път обаче не се получиха противоречия, тъй като записът от камерата показа, че играчът на домакините е бил в минимална засада.

Топката отново се попадна в мрежата в 41-ата минута, този път от другата страна на терена. Но в този случай трябваше доста по-детайлно гледане. Съдията прецени, че Фран Алварес е фаулирал противник в наказателното поле на Краковия, като по този начин е допринесъл за попадението и то беше отменено.

Мигове след началото на второто полувреме съдията пак трябваше да се допита до колегите си от системата за видеопомощ (ВАР) заради ситуация в наказателното поле на Краковия. Матеуш Жиро овладя топката и беше яростно атакуван от противников играч. Защитникът на Лодз падна на тревата, а съотборниците му поискаха дузпа. Решението на рефера Марчин Коханек обаче беше да остави играта да продължи.

За да дойде моментът на попадението на българския нападател, който беше изработен с две диагонални подавания от двата фланга и успоредно подаване на Какабадзе. А седем минути след като се разписа, Мартин Минчев беше заменен от Карол Кнап.

За гостите 70 минути на терена остана доскорошният футболист на Ботев (Пловдив) Самуел Акере, който обаче не се отличи с кой знае какви ефективни действия.