Президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива

В историческата местност Петрова нива президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Честването се провежда под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

В храм-костница „Света Петка“ ще бъде отслужена заупокойната молитва в памет на преображенци. По късно пред мемориала в местността ще започне възпоменателната церемония. Президентът ще приеме строя на представителните роти на Националната гвардейска част и ще произнесе слово. Румен Радев ще отдаде почит пред загиналите в Илинденско-Преображенското въстание.

По-рано през деня ще се проведе научна конференция на тема „Църковно-националните борби на българите в Тракия“ (155 години от учредяването на Българската екзархия). По-късно ще има туристически поход „По пътя на преображенци“, посочват организаторите на честването.

Илинденско-Преображенското въстание започва на 2 август 1903 г. - въстание за освобождение на българското население в Македония и Одринска Тракия, останало след Освобождението на България (1878 г.) в пределите на Османската империя, съгласно Берлинския договор (13 юли 1878 г.). Въстанието е организирано и ръководено от Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Османското правителство хвърля огромни сили за потушаване на въстанието. В близо 240 сражения около 25 000 въстаници се сражават с 350-хилядна редовна турска войска и башибозук. Опожарени са 205 села, без покрив остават повече от 70 000 души. Броят на загиналите надминава 5000 души. Около 30 000 души са принудени да напуснат родните си места. Основната част от тях намират подслон в България, според информация на отдел „Справочна“ на БТА.