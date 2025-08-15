Подробно търсене

Катастрофа на влак и автомобил в Южна Дания взе жертва, няколко души са ранени

Симеон Томов
Дания - знаме. Снимка: БТА
15.08.2025 21:29
Катастрофа на влак и автомобил в Южна Дания взе една жертва, а няколко души са ранени, предаде Ройтерс. След удара влакът  е излязъл от релсите, уточнява световната агенция, позовавайки се на датската полиция. 

Снимки от мястото на инцидента показват, че единият от вагоните на влака е откъснат от композицията и лежи настрани, съобщи датската телевизия TV2. 

Полицията съобщи, че във влака е имало 95 души. Двама от ранените са били откарани в болница с хеликоптер, уточниха властите на Южна Ютландия. 

Инцидентът е станал, когато влакът е ударил автомобил на железопътен прелез, съобщиха в социалната платформа "Екс" от датските държавни железници - "Банеданмарк". 

Датският национален железопътен оператор - държавната компания Ди Ес Би (DSB), съобщи, че е спрял всички влакове между градовете Клиплев и Тинглев, близо до датско-германската граница. 

 

 

