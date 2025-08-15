Доволен съм от старанието на футболистите, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков след поражението срещу ЦСКА 1948

Подробно търсене

Асен Даскалов
снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
15.08.2025 21:11
 (БТА)

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между ЦСКА 1948 и Монтана (2:1):

Анатоли Нанков (треньор на Монтана):
"Доволен съм от поведението и старанието на играчите. Стояхме добре на терена, не отстъпвахме по нищо на противника. Опитът на домакините се оказа решаващ. Показахме добър футбол и ще опитаме да надграждаме с всеки изминал мач. 

ПовечЕто футболисти не бяха играли в елита на родни футбол- Липсва ни опит. Изключително съм доволен от поведението на всички. Тези играчи имат бъдеще. Тренираме на добри обороти. Нямаме лесни мачове. Всеки мач сам по себе си е труден. Ще се опитаме да се подготвим добре."

