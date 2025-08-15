Пожарът край гълъбовското село Обручище е локализиран, частичното бедствено положение остава в рамките на 48 часа

Пожарът, който се разрази край гълъбовското село Обручище, е локализиран и овладян. Това съобщиха пред БТА от екипите на Пожарната, които са на място. Обявеното частично бедствено положение остава в рамките на 48 часа, каза за БТА заместник-кметът на Община Гълъбово Емилия Гочева.

Седем екипа на пожарната ще останат да дежурят на място. Пожарът е нанесъл щети на гориста местност до селото, в близост до домовете, но няма пострадали хора и постройки. Системата BG-Alert не е задействана. Към момента не е установена причината за разразилия се огън, посочиха от пожарната.

Емилия Гочева съобщи, че обстановката в района ще бъде следена и от екип на администрацията и обявеното по-рано частично бедствено положение превантивно ще остане в сила за 48 часа.

От пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора също потвърдиха, че няма опасност за населението и съобщиха, че в гасенето на пожара са се включили екипи от Пожарната на Стара Загора, Сливен, Нова Загора и Пловдив. Използвана е и тежка техника от "Мини Марица- изток" и ТЕЦ "Ей и Ес" - Гълъбово.