ОБНОВЕНА Пожарът край гълъбовското село Обручище е локализиран, частичното бедствено положение остава в рамките на 48 часа

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Голям пожар се разрази в следобедните часове край гълъбовското село Обручище, кам 19:00 ч. пожарът бе локализиран. Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Обручище,  
15.08.2025 19:28 | ОБНОВЕНА 15.08.2025 20:50
 (БТА)

Пожарът, който се разрази край гълъбовското село Обручище, е локализиран и овладян. Това съобщиха пред БТА от екипите на Пожарната, които са на място. Обявеното частично бедствено положение остава в рамките на 48 часа, каза за БТА заместник-кметът на Община Гълъбово Емилия Гочева.

Седем екипа на пожарната ще останат да дежурят на място. Пожарът е нанесъл щети на гориста местност до селото, в близост до домовете, но няма пострадали хора и постройки. Системата BG-Alert не е задействана. Към момента не е установена причината за разразилия се огън, посочиха от пожарната.

Емилия Гочева съобщи, че обстановката в района ще бъде следена и от екип на администрацията и обявеното по-рано частично бедствено положение превантивно ще остане в сила за 48 часа.

От пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора също потвърдиха, че няма опасност за населението и съобщиха, че в гасенето на пожара са се включили екипи от Пожарната на Стара Загора,  Сливен, Нова Загора и Пловдив. Използвана е и тежка техника от "Мини  Марица- изток" и ТЕЦ "Ей и Ес" - Гълъбово. 

 

