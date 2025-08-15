Подробно търсене

Пожар в Северна Македония затвори граничен пункт с Косово

София Ангелова
Пожар в Северна Македония затвори граничен пункт с Косово
Пожар в Северна Македония затвори граничен пункт с Косово
Илюстративна снимка: БТА, София Ангелова
Скопие,  
15.08.2025 19:45
 (БТА)

Пожар в Северна Македония затвори граничния пункт Яжинце - Глобочица на границата с Косово и пътя към него, съобщи агенция МИА.

От Македонската автомобилна асоциация съобщиха, че заради разширяването на пожара в района на селата Рогачево и Яжинце в северозападната част на страната днес следобед е затворен пътят Тетово - Яжинце край Рогачево.

От Центъра за управление на кризи и Министерството на вътрешните работи потвърдиха информацията и уточниха, че граничният пункт също е затворен.

Центърът за управление на кризи информира, че директорът Мухамед Али координира дейността на място, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на пожара, възникнал в Яжинце.

Всички екипи за гасене на пожари от Тетово и два специализирани автомобила на Дирекцията за защита и спасяване се борят с огнената стихия. 

Самолет Еър Трактор (Air Tractor) на Дирекцията за защита и спасяване и хеликоптер на Министерството на вътрешните работи също участва в гасенето на пожара.

Пътят към граничния пункт Яжинце  - Глобочица е затворен до второ нареждане, съобщи Центърът за управление на кризи.

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:16 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация