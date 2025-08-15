Атина и Солун опустяха, след като стотици хиляди гърци заминаха за дългия уикенд около празника Успение Богородично

Столицата Атина и вторият по големина гръцки град Солун опустяха, след като огромна част от жителите им заминаха днес на кратка ваканция по островите или при близки в провинцията за дългия уикенд, на който се радват заради днешния голям църковен празник – Успение Богородично, съобщават гръцките медии.

Този ден е голям празник в Гърция и е неработен ден.

По улиците на Атина почти няма движение, а повечето магазини са затворени, съобщава държавната телевизия ЕРТ. И тази година гръцката столица остава вярна на традицията си и опустява почти изцяло, а малкото останали в нея жители се радват на необичайно спокойствие. По улиците се движат главно автобуси, таксита и съвсем малко частни автомобили.

Празен е и центърът на Солун, след като към отпускарите през август се прибавиха и пътуващите за трите почивни дни, съобщава АНА-МПА.

Съвсем различна беше през деня обаче картината по пристанищата на страната. Корабите пътуваха при запълненост на местата от почти 100 процента. Подобен силен трафик имаше и вчера.