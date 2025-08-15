Руското външно министерство вижда преход от мирни демонстрации към насилствен сценарий в Сърбия

Властите на Сърбия изразяват готовност за провеждане на предсрочни избори, но въпреки това ситуацията в страната преминава от мирни демонстрации към насилствен сценарий, се казва в съобщение на министерството на външните работи на Русия, разпространено от ТАСС.

„Развива се преход от мирни демонстрации към насилствен сценарий независимо от това, че ръководството на страната възприема сериозно настоящото положение и съществуващите проблеми (и) предлага мерки за разрешаване на разногласията в политическата, правната и конституционната сфера. Включително (и) заявява готовност за произвеждане на предсрочни избори“, се казва в изявлението на руското външно министерство.

Министерството заявява още, че Москва е убедена, че Белград ще успее „да се справи с опитите за подкопаване на вътрешното единство на сръбския народ“ и че „Русия не може да остане равнодушна към това, което се случва в братска Сърбия, която в сложни условия намира сили да запазва самостоятелността си и да защитава суверенитета си“.

В Сърбия бяха арестувани общо 144 души след снощните сблъсъци между полицията и протестиращи, каза днес сръбският вътрешен министър Ивица Дачич, цитиран от националната телевизия РТС. Дачич заяви, че на снощните протести са ранени 75 полицаи, а в последните три дни са ранени общо 121 полицаи, от които деветима по-тежко.

Междувременно сръбската организация "Институт за европейски работи" осъди "полицейската бруталност, нападението срещу граждани и деца", съобщава в. "Данас".

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.