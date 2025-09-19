Алексис Мак Алистър: "Качествата на новите не могат да се отрекат, но граденето изграждането на цял отбор е различно нещо

Никой не може да отрече качествата на новите попълнения на английския футболен клуб Ливърпул, който обаче тепърва гради нов отбор, заяви халфът Алексис Мак Алистър. Мърсисайдци преминават през този процес успешно, тъй като спечелиха всичките си пет мача във Висшата лига и Шампионската лига от началото на сезона.

"Привлякохме добри футболисти и запълнихме вече качествен отбор. Всички са много доволни от работата, която клубът свърши в трансферния прозорец", заяви аржентинецът за TNT Sports.

"Във футбола нищо не е гарантирано и това е една от особеностите му. Отборите трябва да се градят, а ние в момента преминаваме през този този процес. Качествата на новите не могат да се отрекат, но изграждането на цял отбор е различно нещо. Трябва да постигнем разбирателство на терена. Всичко това е процес, който те води към това, което искаш - победите", продължи Мак Алистър, който срещу Атлетико Мадрид записа мач номер 100 за мърсисайдци.

Един от ветераните в отбора е Мохамед Салах, който продължава да бъде в невероятна форма. Той спечели почти всички индивидуални награди през миналия сезон и започна този с два гола и една асистенция. Египтянинът е само на две попадения от общо 250 за "червените".

"Той е специален футболист. В страхотна форма е и физически, и психически. Невероятно е да го гледаш и извън терена, във фитнеса. Всеки ден е там и полага грижи за тялото си. Детайли като този правят разлика. Радваме се, че е при нас и че можем да се учим от него. Надявам се един ден да достигна неговото ниво в грижата за тялото", завърши Мак Алистър.