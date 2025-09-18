Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига

Байерн Мюнхен спечели с 3:1 срещу носителя на трофея от Световното клубно първенство Челси в мач от първия кръг на груповата фаза в Шампионската лига по футбол, а първенецът от миналия сезон Пари Сен Жермен надигра Аталанта с 4:0. Ливърпул пък спечели с 3:2 срещу Атлетико Мадрид в дебюта на рекордното попълнение за Англия - Александър Исак.

Байерн надигра Челси в срещата на "Алианц Арена". Трево Чалоба си вкара автогол в 20-ата минута, опитвайки да изчисти топката след центриране, а Хари Кейн увеличи преднината на баварците седем по-късно с прецизен удар от дузпа след нарушение на Мойзес Кайседо в наказателното поле.

Коул Палмър намали пасива на Челси с попадение в 29-ата минута, но Байерн не се огъна. Баварците продължиха да контролират мача и въпреки че пропуснаха няколко възможности, една от които чиста на Кейн, те стигнаха до трети гол. Негов автор стана именно англичанинът, който се възползва от грешка на защитата на гостите и бе точен за крайното 3:1 в 63-та минута.

Действащият шампион Пари Сен Жермен направи безпроблемен старт на турнира, след като надви Аталанта с 4:0 като домакин. Маркиньос откри резултата в третата минута след рикошет, а Хвича Кварацхелия удвои преднината на французите в 39-ата минута след индивидуален пробив. Брадли Баркола пропусна дузпа в края на първото полувреме, но се поправи в началото на второто и асистира на Нуно Мендеш за 3:0. Крайния резултат оформи Гонсало Рамош в добавеното време.

Ливърпул зарадва публиката на "Анфилд" с победа в дебюта на Исак, но мърсисайдци трябваше отново да вкарват в края. Английските шампиони поведоха в четвъртата минута, след като Мохамед Салах стреля, а топката се отклони от Анди Робъртсън и влезе във вратата на гостите от Испания. Египтянинът не се нуждаеше от помощ още в следващата атака на "червените", вкарвайки за 2:0 след подаване на Райън Гравенберх.

Атлетико устоя на натиска на домакините и отбеляза две попадения, въпреки че рядко стигаше до положения. В добавеното време на първата част Маркос Йоренте се разписа от близко разстояние, а в 81-та минута 30-годишният нападател преодоля Алисон Бекер след шут от границата на наказателното поле. Ливърпул обаче подпечата заслужената победа във втората минута на добавеното време, когато героят от мача с Арсенал Доминик Собослай качи топката на главата на Върджил ван Дайк и капитанът се разписа за крайното 3:2.

След попадението старши треньорът на испанците Диего Симеоне бе изгонен с червен картон и няма да ръководи следващия им мач в Шампионската лига.

В друг двубой от сряда вечер Маркюс Тюрам се разписа в края на първото и началото на второто полувреме след асистенции на Хакан Чалханоглу за победа на италианския Интер с 2:0 срещу нидерландския Аякс в Амстердам.