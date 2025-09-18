Подробно търсене

Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига

Ивайло Георгиев
Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига
Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига
Мало Густо (в синьо) след третото попадение на Байерн във вратата на Челси / Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мюнхен,  
18.09.2025 00:09
 (БТА)

Байерн Мюнхен спечели с 3:1 срещу носителя на трофея от Световното клубно първенство Челси в мач от първия кръг на груповата фаза в Шампионската лига по футбол, а първенецът от миналия сезон Пари Сен Жермен надигра Аталанта с 4:0. Ливърпул пък спечели с 3:2 срещу Атлетико Мадрид в дебюта на рекордното попълнение за Англия - Александър Исак.

Байерн надигра Челси в срещата на "Алианц Арена". Трево Чалоба си вкара автогол в 20-ата минута, опитвайки да изчисти топката след центриране, а Хари Кейн увеличи преднината на баварците седем по-късно с прецизен удар от дузпа след нарушение на Мойзес Кайседо в наказателното поле. 

Коул Палмър намали пасива на Челси с попадение в 29-ата минута, но Байерн не се огъна. Баварците продължиха да контролират мача и въпреки че пропуснаха няколко възможности, една от които чиста на Кейн, те стигнаха до трети гол. Негов автор стана именно англичанинът, който се възползва от грешка на защитата на гостите и бе точен за крайното 3:1 в 63-та минута.

Действащият шампион Пари Сен Жермен направи безпроблемен старт на турнира, след като надви Аталанта с 4:0 като домакин. Маркиньос откри резултата в третата минута след рикошет, а Хвича Кварацхелия удвои преднината на французите в 39-ата минута след индивидуален пробив. Брадли Баркола пропусна дузпа в края на първото полувреме, но се поправи в началото на второто и асистира на Нуно Мендеш за 3:0. Крайния резултат оформи Гонсало Рамош в добавеното време.

Ливърпул зарадва публиката на "Анфилд" с победа в дебюта на Исак, но мърсисайдци трябваше отново да вкарват в края. Английските шампиони поведоха в четвъртата минута, след като Мохамед Салах стреля, а топката се отклони от Анди Робъртсън и влезе във вратата на гостите от Испания. Египтянинът не се нуждаеше от помощ още в следващата атака на "червените", вкарвайки за 2:0 след подаване на Райън Гравенберх.  

Атлетико устоя на натиска на домакините и отбеляза две попадения, въпреки че рядко стигаше до положения. В добавеното време на първата част Маркос Йоренте се разписа от близко разстояние, а в 81-та минута 30-годишният нападател преодоля Алисон Бекер след шут от границата на наказателното поле.  Ливърпул обаче подпечата заслужената победа във втората минута на добавеното време, когато героят от мача с Арсенал Доминик Собослай качи топката на главата на Върджил ван Дайк и капитанът се разписа за крайното 3:2. 

След попадението старши треньорът на испанците Диего Симеоне бе изгонен с червен картон и няма да ръководи следващия им мач в Шампионската лига.

В друг двубой от сряда вечер Маркюс Тюрам се разписа в края на първото и началото на второто полувреме след асистенции на Хакан Чалханоглу за победа на италианския Интер с 2:0 срещу нидерландския Аякс в Амстердам.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.09.2025 00:00

Пари Сен Жермен започна с изразителна победа защитата на титлата си в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2 Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1 Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)
17.09.2025 22:06

Будьо/Глимт измъкна точка в Прага с красив гол на Сондре Фет в последната минута

Полузащитникът Сондре Фет вкара впечатляващ гол от воле в последната минута на редовното време и норвежкият футболен клуб Будьо/Глимт завърши наравно 2:2 в гостуването си срещу чешкия Славия Прага в мач от първия кръг на Шампионската
17.09.2025 21:50

Олимпиакос и Пафос завършиха наравно в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър)                         0:0                    Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия)               2:2 по-късно днес:  Аякс
17.09.2025 12:22

Габриел Мартинели беше готов да стане герой за Арсенал, каза след мача с Атлетик Билбао мениджърът Микел Артета

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви след победата с 2:0 на Арсенал като гост на Атлетик Билбао в Шампионската лига, че е виждал в погледа на Габриел Мартинели, че той е готов да стане герой в срещата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:40 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация