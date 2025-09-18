Мениджърът на Ливърпул Арне Слот: "Ако искате да победите отбор като Атлетико, трябва да го направите със собственото му оръжие"

Мениджърът Арне Слот похвали манталитета на своя Ливърпул, след като гол на Върджил ван Дайк в добавеното време осигури победата с 3:2 над Атлетико Мадрид в първия кръг на Шампионската лига стадион "Анфийлд". Шампионите на Англия пропиляха преднина от два гола, преди Ван Дайк да отбележи с глава във втората минута на добавеното време на двубоя.

"Ако искате да победите отбор като Атлетико, който също има невероятен манталитет, трябва да го направите и със собственото му оръжие, а това е именно манталитетът", каза Слот пред TNT Sports.

"Мисля, че това показахме днес – че можем да ги победим и по този начин. Но смятам, че трябваше да си улесним нещата", добави нидерландският специалист, който отпразнува победата на 47-ия си рожден ден.

По повод новото попълнение Александър Исак, който беше титуляр за Ливърпул за първи път в срещата с Атлетико, Арне Слот коментира: "Мисля, че в 60-те минути, които игра, той ми се стори доста стабилен, така че не изглеждаше сякаш вече беше много уморен след 10 минути. Може да играе на това ниво доста добре, така че това беше най-позитивното нещо. Може да играе футбол и че е радост да го гледаш. Това не е изненада за мен, но може би беше по-здрав физически, отколкото очаквах."

Слот не беше сигурен дали Исак ще започне отново като титуляр в събота на "Анфийлд" срещу Евертън.

"Наистина се радвам, че той успя да започне днес. Затова не го пуснахме срещу Бърнли. Александър беше на ниво днес и когато Юго Екитике влезе, той също беше голям фактор. Имаме две страхотни деветки и ще ги използваме и двамата през цялото време, в което са тук", заяви още мениджърът на Ливърпул.

Анди Робъртсън, който отбеляза първия гол за "мърсисайдци", смята, че победата е трябвало да бъде по-комфортна.

"Мисля, че може би трябва да се върнем към печеленето малко по-лесно и по-лесно", коментира той пред TNT Sport и допълни:

"Очевидно е страхотно, че успяхме да вземем победата, но когато водиш с 2:0 и играеш толкова добре през първото полувреме, трябваше да имаме по-комфортна вечер."

Относно дългоочаквания дебют на Исак, Робъртсън добави: "Мисля, че беше отличен. Той всъщност не е имал предсезонна подготовка, не е имал много мачове от миналия сезон, но мисля, че особено през първото полувреме беше отличен. Естествено, той се умори и е невероятно да имаме играч като Юго, който да влезе. И двамата имат големи качества."